В Совфеде предложили альтернативные виды газа для отдаленных регионов

В Совфеде разработали законопроект об альтернативных видах газа при газификации регионов

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил использовать, помимо природного, альтернативные виды газа для газификации отдаленных регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию законопроекта, разработанного сенатором.

По словам Кутепова, в труднодоступных районах, где нет газораспределительных сетей или они не развиты, «газификация с использованием природного газа экономически нецелесообразна». Он считает, что для этих целей можно использовать альтернативные источники энергии в виде сжиженных углеводородных газов, сжиженного природного газа, компримированного природного газа.

Это позволит эффективнее снабжать население и предприятия газом и сэкономить федеральный и местные бюджеты, полагает глава комитета.

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