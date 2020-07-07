Нефтехимические компании получат господдержку в размере более ₽90 млрд

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 72,17 (+0,83) Инвестиции, 13:39
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 81,47 (+0,91) Инвестиции, 13:39
Шнуров стал сопредседателем Партии роста Политика, 18:42 Суд закрыл заседание о мере пресечения Ивану Сафронову Общество, 18:39 Отрицавший опасность коронавируса президент Бразилии заразился COVID-19 Общество, 18:38 Минпромторг предложил вновь продавать пиво на заправках и в парках Бизнес, 18:38 Как компании избавиться от багов в ИТ-разработке РБК и Инфосистемы Джет, 18:36 Песков опроверг сообщения об отмене встречи Путина и Рогозина Политика, 18:35 МЧС предупредило о дожде и граде в Москве Общество, 18:24 В Чехии десятки человек пострадали при столкновении двух поездов Общество, 18:23 Водоснабжение нескольких курортов на юге России ограничили из-за засухи Общество, 18:11 Журналиста Ивана Сафронова обвинили в госизмене. Главное Общество, 18:08 Прокуратура запросила 15 лет для главы «Мемориала» в Карелии Дмитриева Общество, 18:02 Для зумеров придумали новое название — CARLY Стиль, 18:00 В МИДе назвали главный вопрос о будущем Договора по открытому небу Политика, 17:59 Нефтехимические компании получат господдержку в размере более ₽90 млрд Бизнес, 17:47
Бизнес ,  
0 

Нефтехимические компании получат господдержку в размере более ₽90 млрд

Правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке нефтегазохимических проектов. Его давно ждут «Сибур» Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко и «Русгаздобыча» бывшего партнера Аркадия Ротенберга
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Правительство согласовало и внесло в Госдуму законопроект о поддержке нефтегазохимических заводов в России, который готовился почти два года. Это следует из базы данных Госдумы.

Законопроект призван поддержать производителей, использующих в качестве сырья этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ). Они получат обратный акциз в размере 9 тыс. руб. за 1 т этана, если с 1 января 2022 года введут мощности по переработке не менее 300 тыс. т этана в год или обязуются инвестировать в новое производство не менее 65 млрд руб. Компании, которые планируют перерабатывать СУГ, также должны запустить новое производство мощностью не менее 300 тыс. т в год либо гарантировать инвестиции в новые установки на сумму не менее 110 млрд руб. В этом случае они получат обратный акциз на сумму 4,5 тыс. руб. за 1 т этана с 2022 года, при инвестициях более 110 млрд руб. предусмотрена постепенная индексация вычета — до 7,5 тыс. руб. с 2026 года.

В целом в 2022–2024 годах бюджет может потратить на поддержку переработчиков этана 53 млрд руб. и еще 40,4 млрд руб. на переработчиков СУГов, говорится в пояснении к законопроекту. Таким образом, всего за три года правительство готово выделить нефтехимическим компаниям более 90 млрд руб.

Принятие этого законопроекта давно ждал «Сибур» (крупнейшие акционеры — Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко): от него зависит конфигурация нового крупного проекта компании — Амурского газохимического комплекса (Амурский ГХК). В базовом варианте завод будет перерабатывать только этан, инвестиции составят примерно $8 млрд. В случае поддержки переработчиков СУГов «Сибур» планировал реализовать расширенную конфигурацию завода, которая включала бы переработку и этана, и СУГов. В этом случае инвестиции в проект увеличатся примерно до $11 млрд. «Есть вероятность, что если не будет определенности по отрицательным акцизам на СУГ, мы примем решение только по этановой конфигурации Амурского ГХК», — говорил глава «Сибура» Дмитрий Конов в интервью РБК в ноябре 2019 года. «Предварительная оценка последней версии проекта закона позволяет говорить о возможной экономической эффективности новых нефтехимических проектов, в том числе Амурского ГХК в его расширенной конфигурации», — сказал РБК представитель «Сибура». При этом компетенции компании позволяют перейти на следующий этап проекта Амурского ГХК позже, чем изначально планировал «Сибур», добавил представитель.

Второй крупный претендент на льготы — «Балтийский химический комплекс» (БХК), принадлежащий экс-партнеру Аркадия Ротенберга Артему Оболенскому, который строит в Усть-Луге завод по производству до 3 млн т различных марок полиэтилена стоимостью $13 млрд. Представитель БХК отказался от комментариев.

Правительство долго не могло согласовать законопроект из-за позиции Минфина. Министерство пыталось прописать в документе источники компенсации расходов бюджета, в том числе через новый налог на добычу попутного нефтяного газа. Минэнерго выступило против, и вице-премьер Юрий Борисов, который только в конце января текущего года стал куратором нефтегазовых вопросов в правительстве, также отказался вводить новый налог. После этого Минфин предложил отказаться от индексации вычета на СУГ, зафиксировав его на уровне 4,5 тыс. руб. за 1 т. Но в итоговом законопроекте среди мер поддержки сохранился постепенный рост вычета на СУГ, при этом компенсация расходов бюджета не предусмотрена.

Вице-премьер Юрий Борисов назвал себя лоббистом нефтегазохимии
Бизнес
Юрий Борисов

В июне Борисов признался в интервью телеканалу РБК, что «в какой-то степени влюбился в нефтегазохимию». Он даже предложил называть себя лоббистом отрасли и пообещал, что правительство согласует законопроект о поддержке компаний в ближайшее время.

Автор: Алина Фадеева
Теги: «Сибур», Юрий Борисов, Артем Оболенский
Материалы по теме
Вице-премьер Юрий Борисов назвал себя лоббистом нефтегазохимии
Бизнес
Глава «Сибур» — РБК: «Нас часто спрашивают, когда мы начнем зарабатывать»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter