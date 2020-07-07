Нефтехимические компании получат господдержку в размере более ₽90 млрд

Правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке нефтегазохимических проектов. Его давно ждут «Сибур» Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко и «Русгаздобыча» бывшего партнера Аркадия Ротенберга

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Правительство согласовало и внесло в Госдуму законопроект о поддержке нефтегазохимических заводов в России, который готовился почти два года. Это следует из базы данных Госдумы.

Законопроект призван поддержать производителей, использующих в качестве сырья этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ). Они получат обратный акциз в размере 9 тыс. руб. за 1 т этана, если с 1 января 2022 года введут мощности по переработке не менее 300 тыс. т этана в год или обязуются инвестировать в новое производство не менее 65 млрд руб. Компании, которые планируют перерабатывать СУГ, также должны запустить новое производство мощностью не менее 300 тыс. т в год либо гарантировать инвестиции в новые установки на сумму не менее 110 млрд руб. В этом случае они получат обратный акциз на сумму 4,5 тыс. руб. за 1 т этана с 2022 года, при инвестициях более 110 млрд руб. предусмотрена постепенная индексация вычета — до 7,5 тыс. руб. с 2026 года.

В целом в 2022–2024 годах бюджет может потратить на поддержку переработчиков этана 53 млрд руб. и еще 40,4 млрд руб. на переработчиков СУГов, говорится в пояснении к законопроекту. Таким образом, всего за три года правительство готово выделить нефтехимическим компаниям более 90 млрд руб.

Принятие этого законопроекта давно ждал «Сибур» (крупнейшие акционеры — Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко): от него зависит конфигурация нового крупного проекта компании — Амурского газохимического комплекса (Амурский ГХК). В базовом варианте завод будет перерабатывать только этан, инвестиции составят примерно $8 млрд. В случае поддержки переработчиков СУГов «Сибур» планировал реализовать расширенную конфигурацию завода, которая включала бы переработку и этана, и СУГов. В этом случае инвестиции в проект увеличатся примерно до $11 млрд. «Есть вероятность, что если не будет определенности по отрицательным акцизам на СУГ, мы примем решение только по этановой конфигурации Амурского ГХК», — говорил глава «Сибура» Дмитрий Конов в интервью РБК в ноябре 2019 года. «Предварительная оценка последней версии проекта закона позволяет говорить о возможной экономической эффективности новых нефтехимических проектов, в том числе Амурского ГХК в его расширенной конфигурации», — сказал РБК представитель «Сибура». При этом компетенции компании позволяют перейти на следующий этап проекта Амурского ГХК позже, чем изначально планировал «Сибур», добавил представитель.

Второй крупный претендент на льготы — «Балтийский химический комплекс» (БХК), принадлежащий экс-партнеру Аркадия Ротенберга Артему Оболенскому, который строит в Усть-Луге завод по производству до 3 млн т различных марок полиэтилена стоимостью $13 млрд. Представитель БХК отказался от комментариев.