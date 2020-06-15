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Бизнес ,  
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Вице-премьер Юрий Борисов назвал себя лоббистом нефтегазохимии

Вице-премьер Юрий Борисов заявил в интервью телеканалу РБК, что «в какой-то степени влюбился в нефтегазохимию» и постарается как можно быстрее обеспечить принятие законопроекта о налоговой поддержке для нефтехимических компаний
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Юрий Борисов
Юрий Борисов (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Правительство сделает все, чтобы «как можно быстрее» рассмотреть законопроект об обратных акцизах для нефтегазохимических предприятий, которые в качестве сырья используют этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ). Об этом заявил в интервью телеканалу РБК вице-премьер Юрий Борисов.

«Очень ждут наши производители [нефте- и газохимии] этот закон, и это уже моя профессиональная честь, работа, чтобы как можно быстрее на нашем чиновничьем уровне продвинуть этот закон», — объяснил чиновник. Он добавил, что его даже можно назвать лоббистом отрасли.

По словам Борисова, Госдума может рассмотреть законопроект в ближайшие осенние сессии. Заработать законопроект должен уже в этом году, обещал он.

Министерства больше года не могут согласовать параметры законопроекта о поддержке нефтегазохимиков, которые работают на этане и СУГах, — предлагается предоставить им обратные акцизы (налоговые вычеты) в обмен на инвестиции.

Минфин считает, что бюджету нужно компенсировать выпадающие доходы от предоставления вычетов на СУГ, для этого министерство предлагало ввести налог на попутный нефтяной газ. Минэнерго выступило против, и Борисов, который только в конце января 2020 года стал куратором нефтегазовых вопросов в правительстве, через несколько недель после получения новых полномочий также отказался вводить новый налог.

Правительство отказалось вводить новый налог для нефтяников
Бизнес
Фото: Георгий Гранин / РИА Новости

29 апреля президент Владимир Путин поручил правительству «обеспечить» установление таких налоговых вычетов для этана и СУГ.

Законопроект, в частности, ждет «Сибур» (крупнейшие акционеры — Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко): без него компания не может принять решение о конфигурации своего нового проекта — Амурского газохимического комплекса. Льгот на этан также ждет «Русхимальянс» (акционеры — «Газпром» и «Русгаздобыча» Артема Оболенского, бывшего партнера Аркадия Ротенберга).

Борисов стал курировать промышленность и ТЭК в январе этого года после смены правительства. «В энергетике — в нефтегазодобыче, нефтепереработке, нефтегазопереработке — у меня были достаточно поверхностные знания, не буду это скрывать. Мне пришлось очень много работать с людьми, спасибо им большое, что они тратили время на мое самообучение», — рассказал он в интервью телеканалу РБК. Он добавил, что, «если честно, в какой-то степени влюбился в нефтегазохимию».

«Мы долго шли по простому проторенному пути — добывать и продавать сырье, это дает определенный доход. Но нефтегазохимия — это выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью — в среднем в 1,6 раза выше, чем для сырья, а иногда и в десятки раз выше», — заявил вице-премьер. По его словам, исходя из данных производителей, Россия может увеличить мощности по нефтегазохимии на 10–15 млн т и занять 10–15% мирового рынка. Темпы роста отрасли составляют 5–7% в год, она может «воспринять инвестиции», а главное, есть рынок — и внешний, и внутренний, заключил чиновник.

Авторы: Алина Фадеева, Илья Доронов
Теги: «Сибур», Юрий Борисов
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