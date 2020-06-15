Вице-премьер Юрий Борисов назвал себя лоббистом нефтегазохимии

Вице-премьер Юрий Борисов заявил в интервью телеканалу РБК, что «в какой-то степени влюбился в нефтегазохимию» и постарается как можно быстрее обеспечить принятие законопроекта о налоговой поддержке для нефтехимических компаний

Юрий Борисов (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Правительство сделает все, чтобы «как можно быстрее» рассмотреть законопроект об обратных акцизах для нефтегазохимических предприятий, которые в качестве сырья используют этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ). Об этом заявил в интервью телеканалу РБК вице-премьер Юрий Борисов.

«Очень ждут наши производители [нефте- и газохимии] этот закон, и это уже моя профессиональная честь, работа, чтобы как можно быстрее на нашем чиновничьем уровне продвинуть этот закон», — объяснил чиновник. Он добавил, что его даже можно назвать лоббистом отрасли.

По словам Борисова, Госдума может рассмотреть законопроект в ближайшие осенние сессии. Заработать законопроект должен уже в этом году, обещал он.

Министерства больше года не могут согласовать параметры законопроекта о поддержке нефтегазохимиков, которые работают на этане и СУГах, — предлагается предоставить им обратные акцизы (налоговые вычеты) в обмен на инвестиции.

Минфин считает, что бюджету нужно компенсировать выпадающие доходы от предоставления вычетов на СУГ, для этого министерство предлагало ввести налог на попутный нефтяной газ. Минэнерго выступило против, и Борисов, который только в конце января 2020 года стал куратором нефтегазовых вопросов в правительстве, через несколько недель после получения новых полномочий также отказался вводить новый налог.