Балтийский берег манит ВЭБ

Госкорпорация развития планирует инвестировать в строительство промышленного кластера в Усть-Луге

Набсовет ВЭБа рассмотрит проект строительства СПГ-завода и газохимического комплекса (ГХК) за 2,4 трлн руб. Стоимость ГХК, которым займется экс-партнер Аркадия Ротенберга, превысит $13 млрд. Ранее эта цифра не обнародовалась

Порт Усть-Луга (Фото: Сергей Николаев / ТАСС)

Наблюдательный совет ВЭБ.РФ, возглавляемый Дмитрием Медведевым, в четверг, 29 августа, планирует рассмотреть вопрос о финансировании мегапроекта «Газпрома» и бывшего партнера Аркадия Ротенберга Артема Оболенского — строительство промышленного кластера в районе порта Усть-Луга на Балтийском море стоимостью почти 2,4 трлн руб. Об этом РБК рассказал источник, близкий к одному из членов набсовета госкорпорации. По его словам, вопрос внесен в повестку заседания. Еще один источник, близкий к другому участнику набсовета ВЭБа, слышал о том, что вопрос о кластере в Усть-Луге включен в повестку.

Такой пункт был в предварительном варианте закрытой части повестки заседания, подтвердил менеджер, близкий к ВЭБу. Заседание набсовета ВЭБа запланировано на 29 августа в Белом доме, сообщили в пресс-службе правительства.

Общая потребность в финансировании промышленного кластера в Усть-Луге, включающего мощности по переработке 45 млрд куб. м газа и производству 13 млн т сжиженного природного газа в год (СПГ, это больше, чем у «Сахалина-2» «Газпрома», который в 2018 году произвел 11,4 млн т, но меньше мощности «Ямал СПГ» НОВАТЭКа — 16,5 млн т) и до 3 млн т различных марок полиэтилена, оценивается в 2,388 трлн руб., говорится в презентации проекта, подготовленной для ВЭБа (РБК ознакомился с ее копией). Из них 717 млрд руб. — капитал проекта, 1,672 трлн руб. — долговое финансирование.

Проект рассчитан на шесть лет (2019–2024 годы) и будет состоять из двух частей — газоперерабатывающего и СПГ-завода (его строительством и дальнейшей работой будет заниматься компания-оператор «РусХимАльянс», созданная на паритетной основе «Газпромом» и «РусГазДобычей» Оболенского) и газохимического комплекса (компания-оператор — Балтийский химический комплекс, подконтрольный «РусГазДобыче»).

Полтриллиона от ВЭБа

На начальном этапе реализации проекта потребуется около 149 млрд руб., из которых 111,5 млрд руб. может предоставить в виде кредитов ВЭБ за счет депозитов федерального бюджета и имущественного взноса в капитал, а еще 38 млрд руб. — займы «Газпрома», следует из этих материалов. На эти средства планируется сформировать проектную документацию и уточнить капитальные затраты.

Согласно документам, ВЭБ и «Газпром» могут поучаствовать и в проектном финансировании: субсидия госкорпорации в виде имущественного взноса в капитал или депозиты ФНБ могут составить еще 427 млрд руб., а дополнительные займы газовой монополии — еще 140 млрд руб. Таким образом, на кредиты и субсидии ВЭБа придется в общей сложности 538,5 млрд руб. (23% от общей потребности проекта в финансировании), а на займы «Газпрома» — 178 млрд руб.

ВЭБ также поучаствует в долговом финансировании наряду с другими российскими банками, говорится в материалах госкорпорации. В ВЭБе также рассчитывают, что около 22% долгового финансирования (378 млрд руб.) предоставят иностранные банки под гарантии экспортных кредитных агентств.

Участие ВЭБа и возможность выделения средств ФНБ на проект в Усть-Луге ранее подтверждал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, который входит в набсовет госкорпорации, не называя конкретных цифр. «Это хороший очень проект объемом более 2 трлн руб. Но там будут участвовать ВЭБ, частные инвесторы. ФНБ там один из участников», — заявил он 8 июня. «На такого рода проекты, как Усть-Луга, не жалко тратить ФНБ. Это будут точно возвратные деньги», — добавил тогда Силуанов.

Проекты, которые получили финансирование из ФНБ Строительство «Ямал СПГ» НОВАТЭКа мощностью 16,5 млн т обошлось в $27 млрд (третья очередь была запущена в декабре 2018 года), а нефтехимического комплекса «Сибура» «Запсибнефтехим» (завершилось весной 2019 года), который будет выпускать более 2 млн т полимеров, — в $9 млрд. На эти проекты выделялись средства ФНБ в виде кредитов — 150 млрд руб. и $1,75 млрд соответственно.

В конце июня председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер написал письмо Дмитрию Медведеву, в котором попросил премьера поручить ВЭБу вынести на обсуждение наблюдательного совета вопрос о финансировании начального этапа обоих проектов (111,5 млрд из 149 млрд руб., исходя из материалов, имеющихся у РБК), а Минфину — проработать вопрос о предоставлении субсидии в виде взноса в капитал ВЭБа, сообщали «Ведомости». «Прошу подготовить предложения», — говорилось в резолюции Медведева, направленной председателю ВЭБа Игорю Шувалову и Антону Силуанову. Этот вопрос будет рассматриваться на набсовете ВЭБа в четверг, следует из слов источников РБК.

«Информация в запросе некорректна, а в части ряда параметров не соответствует действительности. Мы — серьезная организация, анонимные источники не комментируем, тем более на этапе обсуждения проекта», — заявили РБК в пресс-службе ВЭБа. Представители «Газпрома» и правительства отказались от комментариев.

Предполагается, что участие в финансировании проекта примут также ВТБ и Газпромбанк, заявил замминистра финансов Андрей Иванов на презентации проекта промышленного кластера в ходе Петербургского международного экономического форума 7 июня. Главы этих банков Андрей Костин и Андрей Акимов тоже приняли участие в мероприятии, но их представители отказались от комментариев.

Бывший партнер Ротенберга «РусГазДобыча» является владельцем 50% компании-оператора проекта строительства газоперерабатывающего и СПГ-завода «РусХимАльянс» и 100% Балтийского химического комплекса (оператор газохимического комплекса). По данным СПАРК, 100% «РусГазДобычи» принадлежит Национальной газовой группе, которую в августе 2016 года создали бизнесмен Аркадий Ротенберг (у него был 51%) и председатель совета директоров СМП Банка Артем Оболенский (49%), СМП Банк подконтролен Ротенбергу. Затем Ротенберг передал контроль в компании Оболенскому, а с 5 апреля 2019 года у банкира осталось 75,5% группы, еще 24,5% получил закрытый комбинированный ПИФ «Газпромбанк портфельные инвестиции». РБК направил запрос Оболенскому через приемную СМП Банка.

Два комплекса на двоих

Объем долгового финансирования промышленного кластера в Усть-Луге в 1,672 трлн руб. (около $26 млрд по курсу 64,17 руб. за доллар) соответствует непосредственно инвестициям в строительство газоперерабатывающего и СПГ-завода ($13,008 млрд, или 834,7 млрд руб.) и газохимического комплекса ($13,048 млрд, или 837,3 млрд руб.), следует из материалов ВЭБа. Но если газоперерабатывающий и СПГ-завод «Газпром» и компания Оболенского будут строить вместе (Оболенский фактически заменил англо-голландскую Shell, которая объявила о выходе из проекта «Газпрома» в апреле), то химический комплекс структура бизнесмена (Балтийский химический комплекс), как предполагается, построит самостоятельно.

Ранее Миллер оценивал стоимость строительства завода по переработке и сжижению газа в 700–750 млрд руб., а стоимость строительства ГХК никогда не раскрывалась. Объем закупок оборудования, строительных и инжиниринговых услуг для строительства этого кластера составит 900 млрд руб., заявил Миллер в начале июня, добавив, что «по всем этапам приняты инвестиционные решения».

По данным издания The Bell, на начальном этапе операторы двух проектов — «РусХимАльянс» и Балтийский химический комплекс — получат бридж-кредиты на общую сумму 149 млрд руб. (исходя из материалов, имеющихся у РБК, эти кредиты предоставят ВЭБ и «Газпром»), впоследствии их предполагается погасить средствами ВЭБа в виде долгосрочных кредитов.

«У проекта [в Усть-Луге] есть неоспоримые преимущества. Для интегрированного проекта это ОЗХ (общезаводское хозяйство. — РБК), инфраструктура, интегрированные циклы для переработки и сжижения газа. Благодаря этому себестоимость будет очень-очень конкурентоспособной», — говорил глава «Газпрома» в конце июня на годовом собрании акционеров концерна. Общая стоимость проекта — и газоперерабатывающего, и СПГ-завода, и ГХК в целом — соответствует средним удельным затратам (на тонну продукции) компаний-аналогов, говорится в материалах ВЭБа.