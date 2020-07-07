Минпромторг предложил вновь продавать пиво на заправках и в парках

Минпромторг предлагает дополнительно поддержать пострадавшую из-за пандемии сферу торговли: по мнению чиновников, было бы целесообразно вновь разрешить пострадавшим в период самоизоляции автозаправкам торговать пивом

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Предложение радикально смягчить условия продажи алкоголя, в частности пива, для поддержки торговли и общепита в условиях пандемии коронавируса содержится в докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России в 2019 году. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили в пресс-службе ФАС.

Общепит попал в число первых отраслей, которые государство признало наиболее пострадавшими из-за коронавируса, позднее в перечень наиболее пострадавших вошла и торговля. Этим сегментам, как следует из доклада ФАС, могут помочь ряд мер: в частности, целесообразно вновь продавать пиво на АЗС. Кроме того, магазинам, ресторанам и кафе антимонопольная служба предлагает разрешить продавать алкоголь через интернет. Лицензии на розничную продажу алкоголя чиновники предлагает сделать бессрочными (сейчас лицензия выдается на срок до пяти лет с возможностью продления). Еще одно предложение — снять запрет продавать спиртное в заповедниках, национальных парках, санаториях и гостиницах, оказывающих медицинские услуги.

В пресс-службе ФАС РБК пояснили, что включили эти меры в свой доклад по предложению Минпромторга. Представитель службы подчеркивает, что дискуссия о смягчении запретов на продажу алкоголя длится не один год, и важно соблюдать баланс между необходимостью ограничивать потребление алкоголя населением и созданием конкурентных условий для законопослушного бизнеса, который занимается продажей алкоголя. В текущих непростых экономических условиях пандемии коронавируса «предложения, направленные на поддержку легального бизнеса, в частности, продажи пива на АЗС, заслуживают внимания и обсуждения», полагают в ФАС.

В самом Минпромторге меры из доклада ФАС на момент публикации не прокомментировали. Но накануне стало известно, что это министерство готовит законопроект, который позволит продавать алкоголь на территории медучреждений.