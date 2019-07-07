Бизнес , 20:19
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В Минтрансе оценили потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией
Согласно «очень предварительным» данным, они составят 3 млрд руб., заявил Евгений Дитрих
Решение российских властей закрыть прямое авиасообщение с Грузией будет стоить российским авиакомпаниям убытка примерно в 3 млрд руб. Об этом свидетельствуют предварительные оценки этих потерь, заявил журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих, передает ТАСС.
«Сейчас расчеты производятся», — указал он, отметив, что «очень предварительно», по данным Москвы, они составят порядка 3 млрд рублей. В эту сумму, указал глава ведомства, «входят и прямые убытки, и часть упущенной выгоды».
Окончательно потери от этого авиакомпании, по словам Дитриха, подсчитают к концу следующей недели.
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