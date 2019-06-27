Минтранс оценит потери авиакомпаний из-за запрета полетов в Грузию

Министерство транспорта по поручению вице-премьера Максима Акимова оценит потери авиакомпаний от приостановки полетов в Грузию на летний сезон 2019 года, сообщается на сайте ведомства

Минтранс также намерен разработать методику оценки финансовых потерь авиакомпаний в случае, если полеты были приостановлены по не зависящим от них причинам. В ведомстве уточнили, что эта методика установит порядок расчета прямых убытков, возникающих от отмены рейсов, билеты на которые уже проданы, и упущенной выгоды — отмены рейсов, запланированных на сезонное расписание.

Ведомство должно подготовить пакет документов, который обосновывает объем компенсаций из бюджета для отечественных авиакомпаний.

Президент России Владимир Путин подписал указ о временной остановке авиасообщения с Грузией 21 июня, в соответствии с ним российские авиаперевозчики должны прекратить полеты в эту страну с 8 июля. Кроме того, будут приостановлены коммерческие перевозки. Причиной введения мер стали столкновения в Тбилиси.