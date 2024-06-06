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Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» планирует ввести халяльное меню, сообщил гендиректор компании Олег Пароев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Достаточно актуальными для нас являются поставщики халяль-продукции — это особый способ выращивания, забоя и обращения с животными», — пояснил Пароев.

Он добавил, что компания выходит на «территории с преимущественно мусульманским населением, которое очень серьезно относится к требованиям по халялю», поэтому для организации важно сделать и меню для мусульман.

Пароев добавил, что сеть ресторанов не собирается добавлять алкоголь в меню. На соответствующий вопрос о том, будут ли в заведениях «Вкусно — и точка» продавать спиртное, Пароев ответил: «Не будет продаваться».

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Его главная тема в 2024 году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Свое участие в форуме подтвердили 17 тыс. человек из 136 стран.

«Макдоналдс» решил прекратить работу в России и продать свое российское подразделение после начала российской военной операции на Украине. Новым владельцем бизнеса в России стал один из франчайзи ресторанов Александр Говор. По условиям сделки, сеть ресторанов должна была сменить название и фирменный стиль «Макдоналдса».

Бренд поменял название на «Вкусно — и точка». Пароев стал главой компании, ранее он был гендиректором «Макдоналдса» в России.