Во «Вкусно — и точка» объяснили подорожание бургеров на 10%

С 1 октября НДС для бургеров вырос до 20%. В компании пояснили, что повысили цены на них на 10%, «то есть на разницу между старой и новой ставками НДС»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Компания «Вкусно — и точка» с 1 октября подняла цены на бургеры на 10% — с этого дня налог на добавленную стоимость (НДС) для фастфуда вырос до 20%, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Поэтому, учитывая изменения в налоговом законодательстве, с 1 октября мы вынуждены были повысить цены на линейку бургеров на 10%, то есть на разницу между старой и новой ставками НДС», — сказали там.

При этом во «Вкусно — и точка» отметили, что не собираются в своих ресторанах быстрого обслуживания менять размер бургеров или компенсировать повышение ставки НДС за счет других позиций в меню.

«Бургеры — это основа меню «Вкусно — и точка», при этом цены на большинство позиций в линейке сети всегда были ниже, чем у других игроков на рынке. Несмотря на любые изменения, главным принципом нашей работы остается сохранение доступных цен при неизменных стандартах качества, продукции и сервиса», — подчеркнули в компании.

В «Бургер Кинге» отказались от комментариев.

«РИА Новости» ранее указывало, что цены на бургеры во «Вкусно — и точка», по данным на 3 октября, выросли на 3–7 руб. по сравнению с 21 сентября. Так, чикенбургер подорожал с 59 до 62 руб., гамбургер — с 59 до 65 руб., чизбургер — с 71 до 78 руб., «Чикен Хит» — с 109 до 114 руб. В «Бургер Кинге» чизбургер, наоборот, подешевел с 84,99 до 79,99 руб., гамбургер — с 79,99 до 74,99 руб., а цены на большинство позиций не изменились. В KFC и Rostic's стоимость бургеров также осталась прежней.

Федеральная налоговая служба (ФНС) ввела в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) специальный налоговый код для бургеров и повысила ставку НДС с 10 до 20%. До этого к гамбургерам и чизбургерам применяли ставку 10%, поскольку заведения относили их к хлебобулочным изделиям недлительного хранения.