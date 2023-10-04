 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Во «Вкусно — и точка» объяснили подорожание бургеров на 10%

Во «Вкусно — и точка» объяснили подорожание бургеров на 10% новой ставкой НДС
С 1 октября НДС для бургеров вырос до 20%. В компании пояснили, что повысили цены на них на 10%, «то есть на разницу между старой и новой ставками НДС»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Компания «Вкусно — и точка» с 1 октября подняла цены на бургеры на 10% — с этого дня налог на добавленную стоимость (НДС) для фастфуда вырос до 20%, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Поэтому, учитывая изменения в налоговом законодательстве, с 1 октября мы вынуждены были повысить цены на линейку бургеров на 10%, то есть на разницу между старой и новой ставками НДС», — сказали там.

При этом во «Вкусно — и точка» отметили, что не собираются в своих ресторанах быстрого обслуживания менять размер бургеров или компенсировать повышение ставки НДС за счет других позиций в меню.

«Бургеры — это основа меню «Вкусно — и точка», при этом цены на большинство позиций в линейке сети всегда были ниже, чем у других игроков на рынке. Несмотря на любые изменения, главным принципом нашей работы остается сохранение доступных цен при неизменных стандартах качества, продукции и сервиса», — подчеркнули в компании.

В «Бургер Кинге» отказались от комментариев.

«РИА Новости» ранее указывало, что цены на бургеры во «Вкусно — и точка», по данным на 3 октября, выросли на 3–7 руб. по сравнению с 21 сентября. Так, чикенбургер подорожал с 59 до 62 руб., гамбургер — с 59 до 65 руб., чизбургер — с 71 до 78 руб., «Чикен Хит» — с 109 до 114 руб. В «Бургер Кинге» чизбургер, наоборот, подешевел с 84,99 до 79,99 руб., гамбургер — с 79,99 до 74,99 руб., а цены на большинство позиций не изменились. В KFC и Rostic's стоимость бургеров также осталась прежней.

Читайте на РБК Pro
«Рынок на грани паники»: почему нефть стоит почти $100 и что будет дальше
Почему начались проблемы на логистическом рынке США — The Economist
Когда подать на банкротство должника: 4 красных флага
Экономика нищеты: почему российские сотрудники будут все беднее

Федеральная налоговая служба (ФНС) ввела в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) специальный налоговый код для бургеров и повысила ставку НДС с 10 до 20%. До этого к гамбургерам и чизбургерам применяли ставку 10%, поскольку заведения относили их к хлебобулочным изделиям недлительного хранения.

Авторы
Теги
Анна Захарова, Елена Чернышова
Вкусно – и точка Бургеры НДС
Материалы по теме
В детских наборах «Вкусно — и точка» появилась первая серия игрушек
Общество
«Вкусно — и точка» повысит цены в кафе
Бизнес
«Вкусно — и точка» показала игрушки для замены «Хэппи Мил»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,3 (+0,24) Инвестиции, 16:12 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 99,46 (+0,19) Инвестиции, 16:12
Сальвадор запустил первый местный пул для майнинга биткоинов Крипто, 17:10
Премьер Черногории пожаловался на отсутствие работы у посла в России Политика, 17:08
Даниил Медведев проиграл в финале крупного турнира в Пекине Спорт, 17:04
Как нижняя палата конгресса США «погрузилась в хаос» Политика, 16:58
Восточное сияние. Тест-драйв седана Dongfeng Shine Max Авто, 16:58
Три села в Курской области остались без света после обстрела ВСУ Политика, 16:58
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 16:58
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Выплаты нефтяным компаниям за сдерживание цен на бензин превысили ₽1 трлн Бизнес, 16:57
Россиянин обыграл экс-первую ракетку мира на «Мастерсе» в Шанхае Спорт, 16:56
Минобрнауки предложило разрешить абитуриентам менять вузы при поступлении Общество, 16:55
Мосбиржа допустила к торгам акции группы компаний «Астра» с 13 октября Инвестиции, 16:54
В Брюсселе назвали случайным названный Мишелем срок принятия Украины в ЕС Политика, 16:53
Тихая революция: как большие языковые модели изменят бизнес Тренды, 16:47
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% РБК и Ингосстрах, 16:40