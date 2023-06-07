Иран собрался запустить газовый хаб с Россией, Туркменией и Катаром

По словам министра нефти Джавада Оджи, планируется начать подготовительную работу по созданию хаба. В середине мая переговоры на эту тему с Ираном подтверждал вице-премьер России Александр Новак. На это нужно время, уточнял он

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Иран вместе с Россией, Туркменистаном и Катаром хочет создать на юге страны газовый хаб, заявил министр нефти исламской республики Джавад Оджи, передает агентство Tasnim.

«У нас вторые по величине запасы газа в мире, и при сотрудничестве России, Туркменистана и Катара мы пытаемся создать газовый хаб в Эселуйе», — сказал он, отметив, что соответствующая подготовительная работа уже планируется.

В середине мая вице-премьер России Александр Новак заявлял, что Москва и Тегеран обсуждают возможность создания газового хаба на юге Ирана. Для этого потребуется привлечь партнеров и поставщиков. Он не исключал добычу иранского газа в рамках этого проекта при участии компаний из России. В то же время Новак отмечал, что процесс не будет быстрым. «Идея есть, она прорабатывается, но требует времени, чтобы облачить в конкретные формы», — говорил вице-премьер.

Свой газовый хаб при участии России намерена организовать Турция. С соответствующей инициативой для поставок газа в Европу в прошлом году выступил российский президент Владимир Путин. Его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган назвал подходящим для этого местом Фракию (северо-западная часть Турции, где находится Стамбул).

Работа над проектом стартовала в декабре 2022 года. Участниками хаба смогут стать страны, которые поставляют газ в Южную Европу: Алжир, Азербайджан и Катар.

В мае Минэнерго Турции сообщило, что центр торговли газа заработает максимум в течение года. «Благодаря его функционированию появится возможность продавать странам Европы больше газа и диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции», — отмечал глава ведомства Фатих Донмез.