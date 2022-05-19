ФАС разрешила ЛУКОЙЛу купить «дочку» Shell
Федеральная антимонопольная служба разрешила ЛУКОЙЛу купить у британско-голландской Shell долю 99,99% в российской дочерней компании «Шелл Нефть», сообщает ведомство.
Сделка одобрена с предписаниями: ЛУКОЙЛ должен регулярно продавать на бирже и не приобретать нефтепродукты в основную сессию торгов.
«Требования направлены на развитие конкуренции на рынках нефтепродуктов», — заявили в ФАС.
ЛУКОЙЛ 12 мая объявил, что подписал соглашение о покупке 100% в «Шелл Нефти», которая владеет сетью автозаправочных станций и заводом смазочных материалов. В сообщении уточнялось, что активы «дочки» Shell включают 411 АЗС и завод по производству смазочных материалов в Тверской области.
В Shell заявили, что в сделку не вошли 19 заправок, работающих по лицензионным соглашениям об использовании товарного знака. В компании добавили, что более 350 сотрудников «Шелл Нефти» сохранят свои должности.
16 мая Shell объявила, что на заправках сети, которые вошли в сделку с ЛУКОЙЛом, перестали продавать бензин, при этом магазины и кафе на станциях продолжили работать.
В марте британско-голландская компания заявила, что отказывается от закупок российской нефти на спотовом рынке и от продления срочных контрактов. Незадолго до этого Shell решила выйти из совместных предприятий с «Газпромом», в том числе из проекта «Сахалин-2»