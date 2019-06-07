Мантуров сообщил о жестких проверках качества на производстве SSJ100

Производство лайнеров Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) регулярно подвергается проверкам и соответствует всем жестким требованиям качества, заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе ПМЭФа, передает корреспондент РБК.
По его словам, сертифицированное производство суперджетов подлежит постоянному контролю.
«Поэтому мы проводим регулярные сверки тех параметров, которые заложены на текущем производстве с точки зрения сертификата, который был получен со стороны Межгосударственного авиационного комитета и европейской EASA», — заявил глава Минпромторга.
«Производство SSJ100 соответствует всем жестким требованиям и базисам, которые предъявляются авиационными властями России, Европы и США», — добавил министр.