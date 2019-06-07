Мантуров сообщил о жестких проверках качества на производстве SSJ100

В начале мая самолет SSJ100, вылетевший из Москвы в Мурманск, запросил возврат в аэропорт вылета после того, как в него попала молния. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Расследованием катастрофы сейчас занимаются российские правоохранительные органы и Международный авиационный комитет (МАК).

Ранее Мантуров говорил, что пока не существует предпосылок для того, чтобы приостанавливать производство SSJ100. А о том, что объективных оснований для прекращения эксплуатации этой модели самолетов нет, заявил зампредседателя правительства Юрий Борисов.

Глава Министерства транспорта Евгений Дитрих сказал, что также нет оснований и для приостановки полетов Sukhoi Superjet 100.

Спустя несколько дней на платформе Change.org появилась петиция с обращением к крупнейшему эксплуатанту самолетов, компании «Аэрофлот», с требованием прекратить полеты SSJ100 (петиции, размещенные на сайте Change.org, не имеют юридической силы, а пользователи, голосующие на платформе, не проходят верификацию).