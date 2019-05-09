Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации

Расследование катастрофы в Шереметьево продолжается. В связи с этим в правительстве считают преждевременными требования о выводе SSJ100 из эксплуатации

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Несмотря на катастрофу в Шереметьево, претензий к лайнеру SSJ100 пока не выявлено. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает «РИА Новости».

По его словам, пока расследование катастрофы продолжается, в связи с чем изучаются все версии. «И пока, по моим данным, претензий к самолету нет. Поэтому оснований для прекращения эксплуатации объективных нет никаких», — объяснил он.

Другой вице-премьер, Максим Акимов, 9 мая ответил на вопросы журналистов о петиции на сайте Change.org, призывающей запретить эксплуатацию лайнера Sukhoi Superjet 100. «Что касается катастрофы, нужно дождаться завершения расследования. До этого понимаем, что есть у каждого право делать собственные выводы и выдвигать общественные инициативы. Сейчас, мне кажется, надо заниматься расследованием и после этого делать выводы, что надо и в какой части поправлять», — обозначил свою позицию зампред правительства.

К 9 мая петиция на платформе Change.org, обращенная к «Аэрофлоту», собрала более 177 тыс. подписей. «После сегодняшней трагедии в Шереметьево предлагаю подписать петицию о полном прекращении полетов Sukhoi Superjet 100 в России на время расследования. Выявить и устранить проблемы самолета и наказать настоящих виновных!» — говорится в обращении автора петиции.

Петиции, размещенные на сайте Change.org, не имеют юридической силы, а пользователи, голосующие на платформе, не проходят верификацию. Официальный статус в России имеет электронная платформа «Российская общественная инициатива» (РОИ). В соответствии с указом президента, если инициатива на РОИ в установленный срок набирает необходимое количество голосов в поддержку, то она направляется на рассмотрение в экспертную рабочую группу федерального, регионального или муниципального уровня