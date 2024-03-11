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В Новой Зеландии резкий маневр Boeing подбросил пассажиров к потолку

Около 50 человек пострадали из-за резкого маневра Boeing в Новой Зеландии
Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Не менее 50 человек пострадали во время полета Boeing 787-9 Dreamliner южноамериканской авиакомпании Latam Airlines из Сиднея (Австралия) в Окленд (Новая Зеландия), сообщает радиостанция Radio New Zealand.

Как рассказали пассажиры, во время полета самолет резко снизился. Пассажиры, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, подлетели к потолку. Как рассказал один из очевидцев, сидевший от него через два ряда мужчина сначала ударился о потолок, а затем упал на поручень.

«Я думал, что мне это снится. Я открыл глаза и увидел, что он лежит на потолке самолета на спине и смотрит на меня сверху вниз», — описал он ситуацию.

Всего на борту самолета пострадали не менее 50 человек, 12 были госпитализированы после приземления. Как уточнили в медицинской службе Hato Hone St John, один из пассажиров находится в тяжелом состоянии. Всего в аэропорт были направлены 14 единиц техники. Следующий рейс самолета по маршруту Окленд — Сантьяго отменили.

В авиакомпании объяснили инцидент техническими неполадками, которые привели к резкому маневру.

Во вторник, 5 марта, при крушении легкомоторного самолета в Теннесси погибли несколько человек. Причиной стали неполадки двигателя. Авиалайнер разбился рядом с автотрассой в городе Нэшвилл. Известно, что за незадолго до катастрофы пилот запросил экстренную посадку.

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Теги
самолет Новая Зеландия полеты рейсы авиапроисшествие
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