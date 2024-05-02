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Умер давший показания против поставщика Boeing бывший аудитор качества

Умер экс-аудитор качества поставщика Boeing, давший показания против компании
Boeing BA Купить

Бывший аудитор качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems и один из первых источников утечек о возможном игнорировании производственных дефектов у модели 737 MAX Джошуа Дин умер после короткой и внезапной болезни, пишет Seattle Times.

По информации издания, Дину было 45 лет, он жил в штате Канзас и вел здоровый образ жизни. Две недели назад он попал в больницу с жалобами на проблемы с дыханием, позже врачи обнаружили бактериальную инфекцию, а потом у него отказали органы.

Дин давал показания по иску к акционерам компании, а также подавал жалобу в Федеральное управление гражданской авиации о «серьезных и грубых нарушениях со стороны высшего руководства по качеству производственной линии Boeing 737 MAX» в Spirit AeroSystems.

Его уволили в апреле 2023 года, и он подал жалобу в Министерство труда, утверждая, что его увольнение было местью за высказывание связанных с авиационной безопасностью опасений, пишет Seattle Times.

Давшего показания против Boeing инженера нашли мертвым
Бизнес
Фото:Stephen Brashear / Getty Images

12 марта в Южной Каролине нашли мертвым бывшего инженера службы контроля качества Boeing Джона Барнетта, который неоднократно критиковал производственные стандарты компании. По информации следствия, 62-летний мужчина скончался 9 марта от «нанесенного самому себе» ранения. В Чарльстоне инженер давал показания в рамках судебного процесса против Boeing.

В начале апреля бывший инженер Boeing Сэм Салехпур подал жалобу в федеральные регулирующие органы США, утверждая, что корпорация игнорировала проблемы качества и безопасности во время производства самолетов Boeing 787 Dreamliner.

Адвокаты Салехпура заявили, что Boeing упростила процесс сборки Boeing 787 и в итоге это создало чрезмерную нагрузку на важные соединения на более чем 1 тыс. самолетов. Юристы также сообщили, что их клиента принудительно перевели из программы сборки 787 в программу 777, после того как он выразил свои опасения. Затем, когда инженер сообщил о проблемах с Boeing 777, ему пригрозили увольнением.

Теги
Boeing Boeing 737 иски информатор утечка информации
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