Оборот нефтебензиновых цистерн на сети РЖД ускорился впервые с 2023 года

По итогам марта 2024 года оборот нефтебензиновых цистерн сократился впервые с апреля прошлого года. В 2024 году объем перевозки может вырасти на 2,2%, прогнозируют эксперты

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Оборот нефтебензиновых цистерн (среднее время его производственного цикла — от погрузки вагона до следующей погрузки. — РБК) на сети РЖД в марте 2024 года сократился на 1,5 сут, до 18,5 сут, — снижение произошло впервые с апреля 2023 года, подсчитали в Информационном центре операторов (ИЦО, информационно-ценовое агентство, которое специализируется на анализе факторов востребованности и доступности грузовых вагонов, а также прогнозировании ставок аренды). В течение прошлого года показатель держался на стабильно высокой отметке, а пик пришелся на май, когда оборот достиг 20,2 сут.

К снижению показателя привели меры, принятые для нормализации темпов отгрузки топлива, считают в ИЦО: среди них — повышение приоритета перевозки нефти и нефтепродуктов по железной дороге и работа регулярных штабов по обеспечению вывоза нефтеналивных грузов.

В РЖД, в свою очередь, отметили, что на улучшение ритмичности работы сети повлияло введение запрета на экспорт нефтепродуктов. В результате этого произошла переориентация их поставок на внутренний рынок с более коротким «плечом». На сокращении оборота сказалось и «плотное взаимодействие» РЖД с нефтеперерабатывающими предприятиями, контроль за продвижением вагонов с нефтепродуктами и точечной заадресовке порожнего транспорта под погрузку. За счет этого удалось исключить излишний парк вагонов на крупнейших станциях, сократив тем самым время простоя под технологическими операциями.

По оценке ИЦО, перевозки бензина (запрет распространяется не на все номенклатурные группы бензинов и имеет ряд исключений) на экспорт в марте 2024-го упали на 63% к уровню февраля в среднесуточном выражении и на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле снижение продолжилось, за первую половину месяца экспорт бензина сократился еще на 10%. Основное снижение пришлось на Северо-Западное направление, где экспорт вовсе остановился. «Сильно просели» перевозки в направлении портов Азово-Черноморского бассейна — примерно на 85%. Большая часть этих объемов — 67% — была перераспределена на внутренний рынок в различных направлениях, в частности, центральных и юго-восточных регионов.

На фоне этого «более острой» становится проблема переполнения нефтебаз «Транснефти» — компания сообщает о переполнении своих объектов в Москве, в других регионах на хранение начали поступать грузы, которые должны были доставить в мае, говорит Василий Танурков, директор группы корпоративных рейтингов АКРА. «Все это создает условия для снятия ограничений на экспорт нефтепродуктов в ближайшее время, иначе нехватка мощностей хранения начнет негативно влиять на объемы нефтепереработки», — полагает эксперт.

На что влияет скорость оборота цистерн

Сокращение оборота до уровня 18,5 сут с февраля 2024-го эквивалентно высвобождению более 3,5 тыс. дефицитных вагонов, отмечает представитель ИЦО. По словам представителя РЖД, снижение срока оборота вагона положительно сказывается на эффективности работы железнодорожного транспорта. «Чем быстрее оборот, тем меньше вагонов требуется для перевозки одного и того же объема груза», — поясняет он.

Тем не менее высвобождающиеся вагоны зачастую простаивают без операций на инфраструктуре РЖД, что затрудняет пропуск поездов и маневрирование на станциях. «Чтобы этого не происходило, компания призывает собственников подвижного состава своевременно распоряжаться своими вагонами или «парковать» их на путях необщего (подъездные пути. — РБК) пользования», — заключают в пресс-службе холдинга.

В перспективе снижение оборота поможет нивелировать напряженность с потребным парком и минимизирует его нехватку, считают в ИЦО. Ранее участники рынка сообщали о дефиците цистерн и предлагали отменить запрет на продление срока их службы до 6 лет, который действует в России с 2015 года.

По состоянию на апрель 2024 года рабочий парк нефтебензиновых цистерн на сети РЖД оценивается в 193,5 тыс. единиц, а общий — в 208 тыс. Как ранее сообщали в РЖД, имеющегося на сети парка цистерн «более чем достаточно» для организации внутрироссийских и экспортных перевозок. Кроме того, несмотря на жалобы со стороны участников перевозочного процесса, в апреле, по данным РЖД, на путях без операций простаивало ежедневно более 19 тыс. порожних вагонов (около 10% общероссийского парка), напоминает Танурков.

По мнению аналитиков ИЦО, если оборот нефтебензиновых цистерн на уровне 18,5 сут сохранится до конца года, то погрузка нефти и нефтепродуктов может увеличиться еще на 1,9% (+4,1 млн т) по итогам года (в конце декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на РЖД сообщал о потенциальном росте в 0,3%). В 2023-м погрузка нефтегрузов снизилась на 2,7%, до 210,1 млн т.

По мнению Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ), основной проблемной зоной в сфере исполнения заключенных на бирже договоров остается сверхнормативный простой вагонов при перевозке биржевых товаров. На прошлой неделе состоялась встреча представителей СОЖТ и Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, в ходе которой союз предложил рассмотреть подходы, предусматривающие участие грузоотправителей в согласовании отгрузки в свой адрес и внедрение алгоритмов предупреждения покупателя при подаче реквизитных заявок о наличии ограничений по выгрузке и другие.

РБК обратился за комментарием к представителю Минэнерго. В пресс-службах Минтранса и Минпромторга запросы РБК перенаправили в РЖД. РБК направил запросы в пресс-службы «Роснефти», «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа, «Татнефти», «Сургутнефтегаза», «Русснефти» и «ФортеИнвеста», а также крупнейших железнодорожных операторов, занимающихся транспортировкой нефтепродуктов, — «Нефтетранссервиса», Globaltrans и Railgo.