«Дом.РФ» решил направить на выкуп нераспроданных квартир 150 млрд руб.

В «Дом.РФ» пояснили, что в рамках программы может быть выкуплено до 3 млн кв. м жилья

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Компания «Дом.РФ» намерена направить на поддержку строительных компаний, которые испытывают трудности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, 150 млрд руб. Эта сумма будет потрачена на выкуп у застройщиков квартир, оставшихся без покупателей в условиях кризиса.

«Выкуп квартир у застройщиков в текущих условиях станет дополнительной поддержкой тех игроков рынка, которые не могут обеспечить планируемые темпы реализации из-за сложившейся экономической ситуации, когда спрос может снизиться из-за пандемии коронавируса», — пояснил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко, слова которого приводятся в сообщении компании.

В «Дом.РФ» пояснили, что в рамках программы может быть выкуплено до 3 млн кв. м жилья при соблюдении следующих условий:

выкупаться будут квартиры в домах, относящихся к стандартному жилью;

такие дома должны быть введены до 30 июня 2021 года;

выкуп будет производиться напрямую у застройщиков.

По словам Мутко, в целях реализации программы поддержки «Дом.РФ» привлечет 150 млрд руб., из которых 50 млрд будут обеспечены государственными гарантиями, предоставленными компании Министерством финансов в рамках исполнения поручения президента России.