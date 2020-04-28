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«Дом.РФ» решил направить на выкуп нераспроданных квартир 150 млрд руб.

В «Дом.РФ» пояснили, что в рамках программы может быть выкуплено до 3 млн кв. м жилья
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Компания «Дом.РФ» намерена направить на поддержку строительных компаний, которые испытывают трудности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, 150 млрд руб. Эта сумма будет потрачена на выкуп у застройщиков квартир, оставшихся без покупателей в условиях кризиса.

«Выкуп квартир у застройщиков в текущих условиях станет дополнительной поддержкой тех игроков рынка, которые не могут обеспечить планируемые темпы реализации из-за сложившейся экономической ситуации, когда спрос может снизиться из-за пандемии коронавируса», — пояснил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко, слова которого приводятся в сообщении компании.

В «Дом.РФ» пояснили, что в рамках программы может быть выкуплено до 3 млн кв. м жилья при соблюдении следующих условий:

  • выкупаться будут квартиры в домах, относящихся к стандартному жилью;
  • такие дома должны быть введены до 30 июня 2021 года;
  • выкуп будет производиться напрямую у застройщиков.

По словам Мутко, в целях реализации программы поддержки «Дом.РФ» привлечет 150 млрд руб., из которых 50 млрд будут обеспечены государственными гарантиями, предоставленными компании Министерством финансов в рамках исполнения поручения президента России.

В середине апреля президент Владимир Путин предложил предоставить госкомпании «Дом.РФ» государственную гарантию Минфина в размере 50 млрд руб. Он пояснил, что за счет этой госгарантии корпорация сможет привлечь кредиты коммерческих банков и напрямую выкупать новые квартиры комфорт-класса у застройщиков. По данным Минстроя, воспользовавшись госгарантиями, «Дом.РФ» сможет выкупить 700 тыс. кв. м жилья. Эта мера должна вместе с программой субсидирования ипотеки и ставок банковских кредитов для застройщиков поддержать строительный рынок во время пандемии коронавируса. Выкуп нераспроданных квартир у застройщиков для поддержания темпов финансирования строительства жилья в начале апреля предлагал и сам «Дом.РФ».

«Дом.РФ» готов расширить объявленную президентом России программу еще на 100 млрд руб. Мы направили в Минфин и Минстрой России проект постановления и надеемся, что предложения будут учтены», — пояснил Мутко.

В «Дом.РФ» сообщили, что для реализации программы в ближайшее время будет создан закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости. Минимальная сумма сделки между фондом и застройщиком составит 100 млн руб.

Авторы: Надежда Федорова, Евгений Калюков
Теги: застройщики, жилье
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