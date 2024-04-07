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Построивший Бурдж-Халифа девелопер решил продать актив в Белоруссии

Reuters: девелопер из ОАЭ продает долю в бизнесе в Белоруссии из-за Сербии
Владелец девелопера Бурдж-Халифа Мохаммад Алаббар продает застройщика ЖК «Северный берег» в Минске из-за сотрудничества с зятем Трампа Кушнером в проекте реконструкции штаб-квартиры югославской армии в Белграде, пишет Reuters
Мохаммед Алаббар и Александр Вучич
Мохаммед Алаббар и Александр Вучич (Фото: Andrej Cukic / EPA / ТАСС)

Эмиратский бизнесмен Мохаммед Алаббар, глава Emaar Properties (девелопер высочайшего здания в мире Бурдж-Халифа в Дубае) достиг предварительного соглашения по продаже своей доли в проекте недвижимости в Минске через свою инвестиционную компанию Symphony Global Holdings, сообщили источники Reuters, знакомые с ситуацией.

Symphony Global Holdings в середине февраля объявила о процессе продажи Riverside Development Holdings Limited — материнской компании застройщика комплекса «Северный берег» в Минске. Потенциальный покупатель находится в ОАЭ, рассказал директор Symphony Global Holdings Limited Фред Дарри.

По словам собеседников Reuters, Алаббар инициировал продажу актива в стране, против которой введены санкции, из-за сотрудничества с зятем экс-президента США Дональда Трампа — Джаредом Кушнером — в проекте реконструкции здания бывшей штаб-квартиры югославской армии в Сербии в жилой комплекс. Агентство отмечает, что об этом сотрудничестве раньше не сообщалось.

Представитель Алаббара, с которым связался Reuters, отказался отвечать на вопросы о личности потенциального покупателя и не стал обсуждать причины решения о продаже активов в Минске. Знакомый с планами Кушнера в Сербии собеседник агентства рассказал, что Алаббар участвовал в проекте в качестве консультанта и пока рано говорить о том, будут ли Эмираты инвестировать в это. Источник отказался комментировать деятельность бизнесмена в Белоруссии.

Что касается Сербии, эмиратский миллиардер сказал, что он «положительно оценивает сотрудничество с Кушнером» и «очень рад более высококлассному развитию на рынке». Он не уточнил, что повлечет за собой партнерство.

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О том, что Кушнер и правительство Сербии близки к подписанию соглашения, которое позволит зятю Трампа построить на месте разбомбленной силами НАТО в 1999 году штаб-квартиры югославской армии в Белграде жилой комплекс, отель и музей, в марте писала The New York Times со ссылкой на проект договоренности.

Сам Кушнер в том же месяце рассказал Reuters, что он ведет переговоры об инвестировании в Белград для преобразования армейского корпуса, но отметил, что сделка находится на стадии переговоров и может не состояться.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что «умер от смеха» после публикаций о стремлении передать проект по реконструкции здания в центре Белграда. «Я читал в некоторых газетах, что я использовал это для политического влияния на Трампа. <...> Я чудо. Невероятно, на что я способен», — сказал сербский президент.

Алаббар возглавляет список самых влиятельных девелоперов на Ближнем Востоке Forbes этого года. По состоянию на 14 ноября 2023 года рыночная капитализация основанной им Emaar Properties составляла $16,8 млрд.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
ОАЭ Белоруссия Минск Сербия Белград Джаред Кушнер
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