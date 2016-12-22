WP узнала о беспокойстве Белого дома из-за контактов Кушнера

Официальные представители Китая и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в частном порядке проводили беседу о том, как они могут оказывать влияние на зятя и старшего советника американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в аппарате президента.

Иностранные чиновники также из Израиля и Мексики «стремились воспользоваться деловыми договоренностями Кушнера, финансовыми трудностями и отсутствием у него внешнеполитического опыта». Адвокат Кушнера Аббе Лоуэлл не ответил на запрос газеты.

«Деловые контакты Кушнера с некоторыми иностранными должностными лицами вызвали озабоченность внутри Белого дома и были одной из причин, по которой он лишился доступа к ежедневным отчетам разведки США», — сказано в сообщении.

Как сообщают источники газеты, все началось с того, как советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер узнал, что у Кушнера есть контакты с иностранными чиновниками, о которых он не сообщает и не координирует через официальные каналы. После этого вопрос об убеждении чиновников из других стран в «уязвимости» Кушнера был поднят на брифинге американской разведки.

В конце ноября 2017 года газета The New York Times сообщила о сокращении влияния Кушнера в Белом доме. Теперь он занялся израильско-палестинской проблемой на Ближнем Востоке и технологическими проектами, больше работая «в тени». Издание тогда связало усечение полномочий Кушнера с приходом в конце июля на должность главы аппарата Белого дома отставного генерала Джона Келли, который позволяет своим подчиненным «меньше вольностей».