Вучич фразой «невероятно, на что я способен» ответил на данные о зяте Трампа

Вучич фразой «невероятно, на что я способен» ответил на данные о Кушнере

Александр Вучич (Фото: Florion Goga / Reuters)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что «умер со смеха» после публикаций о стремлении передать проект по реконструкции здания в центре Белграда Джареду Кушнеру — зятю экс-президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times (NYT).

«Я читал в некоторых газетах, что я использовал это для политического влияния на Трампа. <...> Я чудо. Невероятно, на что я способен», — сказал президент на митинге.

Накануне NYT сообщила со ссылкой на проект соглашения, предоставленный сербским чиновником, что правительство Сербии и команда Кушнера близки к заключению договоренности об инвестициях. В ее рамках связанной с Куршером инвестиционной фирме предлагалось безвозмездно передать в аренду на 99 лет объект в центре Белграда.

На месте, о котором идет речь в документе, раньше располагалась штаб-квартира Минобороны Югославии, которая подверглось бомбардировке НАТО в 1999 году, уточняет газета. Инвестиционная фирма Кушнера в рамках договоренности должна была получить право построить вместо нее гостинично-квартирный комплекс и музей.

Дональд Трамп в 2013 году сказал сербскому чиновнику, что хочет построить на том же месте отель, утверждает газета. Сотрудники Trump Organization, подконтрольной будущему президенту, по ее данным, посещали Белград для осмотра объекта. Однако договоренность так и не заключили ни до, ни после вступления Трампа в должность главы государства.

Ричард Гренелл, который в годы правления администрации Трампа был спецпосланником США на Балканах, впоследствии предлагал сербским властям сотрудничество по восстановлению здания бывшего Минобороны за счет американских инвестиций, пишет NYT.

Сам Кушнер сказал газете, что не знал об интересе Трампа к объекту и никогда не обсуждал это с ним. Гренелл также заверил, что не знал о заинтересованности экс-президента в объекте до его вступления в должность.