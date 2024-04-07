«Ашан» задумался об аренде бывшей штаб-квартиры Henkel в центре Москвы

Торговая сеть «Ашан» договаривается об аренде офиса в бизнес-центре «Европа Хаус» в центре Москвы. Ранее там находилась штаб-квартира немецкой Henkel, чей российский бизнес в прошлом году приобрел консорциум инвесторов

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Ретейлер «Ашан» ведет переговоры об аренде бизнес-центра «Европа Хаус», расположенного в Колокольниковом переулке рядом со станцией метро «Трубная» в центре Москвы. Об интересе компании к бизнес-центру, площадь которого составляет около 7 тыс. кв. м, рассказали РБК три консультанта на рынке недвижимости, работавшие с данным объектом. По их словам, сделка пока не закрыта, на данный момент стороны обсуждают детали возможного соглашения. Аренду бизнес-центра рассматривают и другие компании, говорят консультанты, но кто именно, не уточняют.

В пресс-службе «Ашана» РБК сообщили, что компания сейчас действительно рассматривает варианты нового рабочего пространства. Окончательное решение о его местонахождении еще не принято, сказал представитель компании. У ретейлера есть и собственные помещения для комфортного размещения сотрудников, добавил он.

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Получить комментарий собственников объекта — Kolokolnikov 11/C Propertis LLC и Kolokolnikov 11/В Propertis LLC (за ними, по данным Росреестра, закреплены права на объект) — РБК не удалось. Представитель CORE.XP, которая выступает со-консультантом по сдаче проекта в аренду, от комментариев отказался.

Где сейчас находится офис «Ашана»

Представитель ретейлера говорит, что центральный офис «Ашана» расположен в бизнес-центре «Тройка» на Верхней Красносельской улице на севере Москвы, он работает в штатном режиме. Однако в феврале 2024 года управляющая компания объекта «Nhood Россия» приняла решение приступить к его реконструкции. Для проведения всех необходимых работ планируется временное закрытие офисных пространств в «Тройке», пояснили в «Ашане».

Французский ретейлер «Ашан» работает в России с 2002 года. Он специализируется на продаже продуктов, строительных материалов и одежды. На конец 2022 года в России сеть включала в себя 301 магазин (более поздних данных нет): 102 гипермаркета, 187 супермаркетов и 12 магазинов формата «у дома». У ретейлера также действует и интернет-магазин Auchan.ru. В конце марта 2022 года, после начала специальной военной операции России на Украине, глава Auchan Holding Ив Клод заявил, что «Ашан» будет продолжать функционировать на территории России, несмотря на критику со стороны Киева. Он объяснял это тем, что компания работает для гражданского населения.

Выручка российского подразделения «Ашана» в 2023 году составила 226 млрд руб., снизившись почти на 5% к прошлому году, следует из бухгалтерской отчетности компании. Чистая прибыль сократилась в десять раз — до 460,2 млн руб. против 4,7 млрд руб. в 2022 году.

Чем известен «Европа Хаус»

Бизнес-центр в Колокольниковом переулке был построен в 2004 году. Управляющей компанией объекта, судя по выписке из ЕГРН, с которой ознакомился РБК, выступает филиал американской Fieldix LLC. Ее конечные бенефициары неизвестны. Площади в здании долгое время занимал немецкий производитель косметики и бытовой химии Henkel, говорят консультанты, работавшие с комплексом. Это подтверждается и данными Росреестра. Однако в прошлом году Henkel продал свой российский бизнес консорциуму местных инвесторов. В него вошли Augment Investments (инвесткомпания, подконтрольная основному владельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину), Kismet Capital Group Ивана Таврина и Elbrus Services Дмитрия Крюкова. Сумма сделки составила 54 млрд руб. (около €600 млн), говорилось тогда в совместном сообщении компаний. С мая 2023 года основное юридическое лицо российского подразделения Henkel сменило название с «Хенкель Рус» на «Лаб Индастриз», по данным ЕГРЮЛ.

После смены собственника было принято решение перевести сотрудников компании на другие площади, говорят консультанты. Речь идет о помещениях «Фармстандарта» в бизнес-центре «Северная башня», расположенного на территории делового комплекса «Москва-сити». Переезд планируется осуществить до конца года, говорит один из собеседников РБК. В связи с этим собственник «Европа Хаус», по словам консультантов, принял решение найти нового арендатора. Представитель «Фармстандарта» на запрос РБК не ответил.

Что говорят эксперты

Решение «Ашана» по аренде нового объекта опрошенные РБК консультанты связывают с несколькими факторами. Оно может быть обусловлено планами компании по консолидации всех сотрудников в одном здании, говорит партнер «Ricci | Офисы» Дмитрий Жидков. По его словам, объект отвечает всем характеристикам небольшой штаб-квартиры. К тому же «Ашан» рассматривает помещения с готовой отделкой, чтобы не нести затраты на нее и сэкономить время, отмечает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Среди возможных причин переезда директор по предоставлению услуг арендаторам и покупателям департамента офисной недвижимости Nikoliers Франсуа Нонненмашер называет и возможное завершение срока аренды, неподходящее расположение текущего офиса, необходимость изменить площадь помещения и проч.

Ставка аренды в «Европа Хаус» может составить около 27,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год, говорит Нонненмашер. Схожую цифру приводит и Жидков, добавляя, что в связи с дефицитом предложения на рынке аренды и высоким спросом ставка может быть и выше. Белова добавляет, что помещения, где «все включено», предлагались по ставке 45 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Таким образом, новый офис может ежегодно обходиться «Ашану» в 192,5–315 млн руб.

Интерес ретейлера к объекту может быть вызван его расположением, говорят консультанты. Жидков напоминает, что офис находится внутри Садового кольца рядом со станцией метро «Трубная». Кроме того, найти подобный объем площадей на офисном рынке сейчас довольно сложно, указывает Нонненмашер. Он также добавляет, что здание считается морально устаревшим и может потребовать дополнительных инвестиций.

Если сделка будет закрыта, то она может стать одной из крупнейших в офисном сегменте с точки зрения аренды. Среди таких сделок Белова приводит пример компании Luding, которая сняла около 6 тыс. кв. м в бизнес-центре Kutuzoff Tower на улице Ивана Франко. Также два консультанта говорят, что сейчас об аренде около 9 тыс. кв. м в бизнес-центре «Белая площадь» рядом со станцией метро «Белорусская» с O1 Properties договаривается девелопер «Донстрой». Крупнее сделки были в Санкт-Петербурге: так, «Тинькофф» снял бизнес-центр «Феррум II» на Свердловской набережной общей площадью 33,2 тыс. кв. м, писал «Коммерсантъ».