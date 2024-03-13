 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

ЛУКОЙЛ купил особняк «Голубая жемчужина» в Москве

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Структура ЛУКОЙЛа выкупила бизнес-центр «Голубая жемчужина», ранее принадлежавший экс-совладельцу холдинга СДС Андрею Гридину. Наиболее вероятное использование особняка — размещение собственных сотрудников компании
Фото: сервис Google Street View
Фото: сервис Google Street View

Подконтрольная ЛУКОЙЛу компания «Лун-инвест» стала владельцем фирмы «Новотранс», на балансе которой находится бизнес-центр «Голубая жемчужина» и земельный участок под ним на Малой Якиманке в центре Москвы. Сделка, по данным ЕГРЮЛ, была закрыта летом 2023 года. О том, что структура нефтяной компании выкупила этот объект, известно и двум консультантам на рынке недвижимости, работавшим с ним. Представитель ЛУКОЙЛа на запрос РБК не ответил.

Кому принадлежал объект

Четырехэтажное здание на Малой Якиманке, по данным Росреестра, было построено в 1999 году. Его площадь составляет 1,7 тыс. кв. м, сейчас оно используется в качестве офиса. В какой момент объект перешел «Новотрансу», неизвестно. Сама компания до лета 2023 года, согласно данным ЕГРЮЛ, принадлежала бизнесмену Андрею Гридину. Сейчас он также выступает владельцем фирмы «Нептун» (основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий), ему также принадлежит доля в ООО «Востокинвестуголь». Получить комментарий бизнесмена не удалось.

Минфин предложил повысить налог на добычу угля
Экономика
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

Андрей Гридин, по данным «Известий», — сын экс-депутата Госдумы Владимира Гридина, основателя холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС), в который входят предприятия на угольном рынке, машиностроительные и сельскохозяйственные активы, компании строительного комплекса. Ранее Андрею Гридину принадлежало 20% этого холдинга, а также доли в его структурах, от которых он постепенно избавлялся на протяжении 2015‒2022 годов, следует из данных СПАРК. В 2019 году Владимир Гридин, которому вместе с сыновьями принадлежал контрольный пакет в СДС, продал свою долю партнеру и совладельцу компании Михаилу Федяеву, писал РБК. Впрочем, на конец 2022 года (более поздних данных нет) у Гридина-старшего сохранялась доля, к примеру, в «СДС-уголь». Этой компании принадлежат, к примеру, шахты «Листвяжная» и «Южная», разрезы «Первомайский», «Восточный» и «Черниговец». В ноябре 2021-го на шахте «Листвяжная» произошла авария, в результате которой погибли 46 горняков и пять горноспасателей. В сентябре 2023 года источники «Коммерсанта» сообщали, что Владимир Гридин находится в розыске по уголовному делу об этой аварии, его дело выделено в отдельное производство.

Связаться с Владимиром Гридиным не удалось, РБК направил запросы в «СДС-уголь» и ООО «Морской порт «Суходол», в котором ему принадлежит 25,1%.

Зачем ЛУКОЙЛу бизнес-центр

Особняк на Малой Якиманке мог обойтись покупателю в пределах 950‒975 млн руб. без учета НДС, подсчитал директор отдела продаж и приобретений «Ricci | Офисы» Дмитрий Антонов. Директор по продажам департамента офисной недвижимости Nikoliers Кирилл Кутявин оценивает актив примерно в 1 млрд руб. Так как в ходе сделки продавалась именно компания, а не просто недвижимость, то покупатель мог рассчитывать и на дисконт, добавляет он.

Читайте на РБК Pro
Как заработать на хайп-товарах — советы селлера с оборотом ₽200 млн в год
«Какой зарплаты вы заслуживаете?»: 52 вопроса для собеседования
ФАС часто отходит от правил: как штрафуют за рекламу без маркировки
Что идет на смену фитнес-браслетам, часам и прочим гаджетам для спорта

Bosch выставил на продажу российскую штаб-квартиру в Химках
Бизнес
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

ЛУКОЙЛ сможет использовать бизнес-центр как часть своей корпоративной недвижимости или в качестве инвестиции с потенциалом роста стоимости, рассуждает партнер NF Group Станислав Бибик. Один из консультантов, работавший с объектом, полагает, что, скорее всего, компания разместит в нем собственных сотрудников. Он добавляет, что она уже владеет на Малой Якиманке несколькими особняками (речь идет о домах с номерами 4 и 6). Для прошлого собственника офис, скорее всего, был непрофильным активом, с чем и могло быть связано решение о его продаже, рассуждает Антонов.

Выбор объекта опрошенные РБК эксперты связывают с несколькими факторами. Антонов напоминает, что здание находится в престижном районе. Там довольно редко строят офисы, чаще девелоперы отдают предпочтение элитной жилой недвижимости, отмечает Бибик. Кутявин также добавляет, что у бизнес-центра хорошая транспортная доступность — рядом находятся станции метро «Третьяковская» и «Полянка».

Где еще расположены офисы ЛУКОЙЛа

Сейчас основной офис нефтяной компании расположен в Уланском переулке рядом со станцией метро «Чистые пруды». Там ЛУКОЙЛ построил комплекс общей площадью 44,8 тыс. кв. м еще в 2011 году. Он также приобрел расположенный по соседству бизнес-центр «Уланский» (7,2 тыс. кв. м) у London & Regional Properties. Кроме того, у компании есть площади в объекте на Сущевском Валу и на Олимпийском проспекте, говорит один из консультантов. В 2023 году выручка компании, которая специализируется на добыче нефти и газа, составила 7,9 трлн руб. по МСФО, чистая прибыль — 1,155 трлн руб. Основной акционер ЛУКОЙЛа — Вагит Алекперов.

Raven Russia продаст офисы рядом со вторым по высоте зданием Петербурга
Бизнес

«Голубая жемчужина» — не первый бизнес-центр, который нефтяная компания приобрела за последнее время. Так, в начале 2023 года «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что связанная с ЛУКОЙЛом структура стала владельцем офисного комплекса Nevis на улице Щепкина, расположенного в центре Москвы, недалеко от станции метро «Проспект Мира». Тогда один из собеседников издания не исключал, что объект куплен под размещение именно сотрудников компании. Сумма сделки оценивалась примерно в 3‒5,5 млрд руб.

Что происходит со спросом на офисы в Москве

В 2023 году спрос на покупку офисов конечными пользователями в столице достиг 345 тыс. кв. м, оценивает Nikoliers. По предварительным прогнозам CORE.XP, на начало этого года объем купли-продажи достигает порядка 125 тыс. кв. м, что на 48% выше аналогичного периода прошедшего года, указывает руководитель направления инвестиционного брокериджа компании Александр Пятин.

В последнее время компании действительно стали чаще приобретать такие объекты. Так, в прошлом году мэрия Москвы выкупила у MR Group 47 тыс. кв. м в бизнес-центре iCity в Шмитовском проезде. А VK приобрела собственную штаб-квартиру в башне бизнес-центра Skylight на Ленинградском проспекте. Группа «Нацпроектстрой» стала владельцем офисного комплекса Orbital (27,3 тыс. кв. м) недалеко от делового центра «Москва-Сити» на 3-й Магистральной улице. Центральный банк же договаривается с MR Group и ВЭБ.РФ о приобретении офисной части комплекса Slava, писали «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным издания, в сделку может войти более 100 тыс. кв. м площадей в этом объекте. РЖД же планируют приобрести комплекс Moscow Towers на Краснопресненской набережной. Его общая площадь составит 400 тыс. кв. м, из которых свыше 256 тыс. кв. м придется на офисы, 19 тыс. кв. м — на апартаменты, а 15 тыс. кв. м — на магазины и рестораны.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Дарья Молоткова, Герман Костринский, Татьяна Киселева
ЛУКОЙЛ офисы бизнес-центр
Материалы по теме
VK купила башню бизнес-центра Skylight в Москве
Бизнес
Bosch выставил на продажу российскую штаб-квартиру в Химках
Бизнес
ЛУКОЙЛ назвал размер своей доли в «Яндексе» после закрытия сделки
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 99,36 (+0,22) Инвестиции, 12 мар, 16:54 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 90,88 (+0,26) Инвестиции, 12 мар, 16:54
В Воронежской области за ночь ПВО сбили 30 дронов Политика, 08:09
Путин оценил перспективу введения Польшей войск на Украину Политика, 08:08
Экономисты объяснили повторяемость финансовых кризисов Экономика, 08:01
Путин выступил за проработку вопроса прогрессивного налога Экономика, 08:00
Путин заявил, что необходимости применять тактическое ядерное оружие нет Политика, 07:49
Кризис как трамплин для развития: что будет с российскими ИТ-продуктами РБК и Softline, 07:46
Гладков сообщил об обстреле Шебекино Политика, 07:45
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
При пожаре в Тюменской области погибли три человека Общество, 07:39
Эксперты оценили претензии Тарасовой к тренеру Валиевой из-за допинга Спорт, 07:30
ЛУКОЙЛ купил особняк «Голубая жемчужина» в Москве Бизнес, 07:30
Путин рассказал, в отношении каких стран не будет «красных линий» Политика, 07:27
Побеждает серость. Почему из компаний увольняют сильных, а не слабых Pro, 07:00
ЦБ и Генпрокуратура разработают меры по борьбе с «раздолжнителями» Финансы, 07:00
В ДНР заявили о пленении раненых и брошенных бойцов ВСУ в Невельском Политика, 06:55