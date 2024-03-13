ЛУКОЙЛ купил особняк «Голубая жемчужина» в Москве

Структура ЛУКОЙЛа выкупила бизнес-центр «Голубая жемчужина», ранее принадлежавший экс-совладельцу холдинга СДС Андрею Гридину. Наиболее вероятное использование особняка — размещение собственных сотрудников компании

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Подконтрольная ЛУКОЙЛу компания «Лун-инвест» стала владельцем фирмы «Новотранс», на балансе которой находится бизнес-центр «Голубая жемчужина» и земельный участок под ним на Малой Якиманке в центре Москвы. Сделка, по данным ЕГРЮЛ, была закрыта летом 2023 года. О том, что структура нефтяной компании выкупила этот объект, известно и двум консультантам на рынке недвижимости, работавшим с ним. Представитель ЛУКОЙЛа на запрос РБК не ответил.

Кому принадлежал объект

Четырехэтажное здание на Малой Якиманке, по данным Росреестра, было построено в 1999 году. Его площадь составляет 1,7 тыс. кв. м, сейчас оно используется в качестве офиса. В какой момент объект перешел «Новотрансу», неизвестно. Сама компания до лета 2023 года, согласно данным ЕГРЮЛ, принадлежала бизнесмену Андрею Гридину. Сейчас он также выступает владельцем фирмы «Нептун» (основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий), ему также принадлежит доля в ООО «Востокинвестуголь». Получить комментарий бизнесмена не удалось.

Андрей Гридин, по данным «Известий», — сын экс-депутата Госдумы Владимира Гридина, основателя холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС), в который входят предприятия на угольном рынке, машиностроительные и сельскохозяйственные активы, компании строительного комплекса. Ранее Андрею Гридину принадлежало 20% этого холдинга, а также доли в его структурах, от которых он постепенно избавлялся на протяжении 2015‒2022 годов, следует из данных СПАРК. В 2019 году Владимир Гридин, которому вместе с сыновьями принадлежал контрольный пакет в СДС, продал свою долю партнеру и совладельцу компании Михаилу Федяеву, писал РБК. Впрочем, на конец 2022 года (более поздних данных нет) у Гридина-старшего сохранялась доля, к примеру, в «СДС-уголь». Этой компании принадлежат, к примеру, шахты «Листвяжная» и «Южная», разрезы «Первомайский», «Восточный» и «Черниговец». В ноябре 2021-го на шахте «Листвяжная» произошла авария, в результате которой погибли 46 горняков и пять горноспасателей. В сентябре 2023 года источники «Коммерсанта» сообщали, что Владимир Гридин находится в розыске по уголовному делу об этой аварии, его дело выделено в отдельное производство.

Связаться с Владимиром Гридиным не удалось, РБК направил запросы в «СДС-уголь» и ООО «Морской порт «Суходол», в котором ему принадлежит 25,1%.

Зачем ЛУКОЙЛу бизнес-центр

Особняк на Малой Якиманке мог обойтись покупателю в пределах 950‒975 млн руб. без учета НДС, подсчитал директор отдела продаж и приобретений «Ricci | Офисы» Дмитрий Антонов. Директор по продажам департамента офисной недвижимости Nikoliers Кирилл Кутявин оценивает актив примерно в 1 млрд руб. Так как в ходе сделки продавалась именно компания, а не просто недвижимость, то покупатель мог рассчитывать и на дисконт, добавляет он.

ЛУКОЙЛ сможет использовать бизнес-центр как часть своей корпоративной недвижимости или в качестве инвестиции с потенциалом роста стоимости, рассуждает партнер NF Group Станислав Бибик. Один из консультантов, работавший с объектом, полагает, что, скорее всего, компания разместит в нем собственных сотрудников. Он добавляет, что она уже владеет на Малой Якиманке несколькими особняками (речь идет о домах с номерами 4 и 6). Для прошлого собственника офис, скорее всего, был непрофильным активом, с чем и могло быть связано решение о его продаже, рассуждает Антонов.

Выбор объекта опрошенные РБК эксперты связывают с несколькими факторами. Антонов напоминает, что здание находится в престижном районе. Там довольно редко строят офисы, чаще девелоперы отдают предпочтение элитной жилой недвижимости, отмечает Бибик. Кутявин также добавляет, что у бизнес-центра хорошая транспортная доступность — рядом находятся станции метро «Третьяковская» и «Полянка».

Где еще расположены офисы ЛУКОЙЛа

Сейчас основной офис нефтяной компании расположен в Уланском переулке рядом со станцией метро «Чистые пруды». Там ЛУКОЙЛ построил комплекс общей площадью 44,8 тыс. кв. м еще в 2011 году. Он также приобрел расположенный по соседству бизнес-центр «Уланский» (7,2 тыс. кв. м) у London & Regional Properties. Кроме того, у компании есть площади в объекте на Сущевском Валу и на Олимпийском проспекте, говорит один из консультантов. В 2023 году выручка компании, которая специализируется на добыче нефти и газа, составила 7,9 трлн руб. по МСФО, чистая прибыль — 1,155 трлн руб. Основной акционер ЛУКОЙЛа — Вагит Алекперов.

«Голубая жемчужина» — не первый бизнес-центр, который нефтяная компания приобрела за последнее время. Так, в начале 2023 года «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что связанная с ЛУКОЙЛом структура стала владельцем офисного комплекса Nevis на улице Щепкина, расположенного в центре Москвы, недалеко от станции метро «Проспект Мира». Тогда один из собеседников издания не исключал, что объект куплен под размещение именно сотрудников компании. Сумма сделки оценивалась примерно в 3‒5,5 млрд руб.