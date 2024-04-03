ФНС заподозрила российский «Ашан» в неуплате налогов

ФНС провела проверку торговой сети «Ашан» в России — по ее итогам компания сообщила о риске доначисления ей 180,9 млн руб. из-за недоплаты налогов. Претензии по налогам к французским владельцам «Ашана» возникали и в странах Европы

Фото: Андрей Любимов / РБК

Федеральная налоговая служба (ФНС) по результатам проведенной в 2023 году проверки может доначислить российскому подразделению «Ашан» 180,9 млн руб. за неуплаченные налоги, следует из отчетности компании, с которой ознакомился РБК.

Межрайонная инспекция ФНС № 1 по крупнейшим налогоплательщикам провела выездную проверку компании за 2020-2021 годы. Доначисление в размере 180,9 млн руб., из общей суммы которого на сами налоги приходится 125,9 млн руб., может произойти в случае соответствующего решения по итогам проверки, говорится в отчетности.

РБК направил запрос в пресс-службу «Ашан» в России и в ФНС.

Кто призывал проверить «Ашан» Что стало причиной выездной проверки ФНС (плановая она или нет), в отчетности «Ашана» не сказано. Публично проверить финансово-хозяйственную деятельность торговых сетей «Ашан», Leroy Merlin и Decathlon в России просил в феврале 2023 года первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Поводом для обращения депутата в Минфин, а также в ФСБ, стала поступившая ему информация о том, что группа компаний «Ашан» использует так называемую налоговую оптимизацию, которая носит противозаконный характер. Сам Луговой на вопросы РБК относительно ответов на свое обращение и налоговой проверке «Ашана» по существу не ответил. РБК также обратился с запросом в «Леруа Мерлен» и в Desport (бывший Decathlon). Бухгалтерские отчеты этих компаний за 2023 год недоступны.

Чем известен «Ашан» и его владельцы

Оператор розничной сети «Ашан» — Auchan Holding — принадлежит французской ассоциации семьи Мюлье. Помимо одноименной сети, в портфеле холдинга сети Decathlon, Leroy Merlin, Kiabi, Mondial Carpet и другие. В 2023 году семья Мюлье входила в число 25 богатейших семей мира по версии Bloomberg: она располагалась на 22 строчке рейтинга, а ее состояние агентство оценивало в $34,3 млрд.

Французский ретейлер «Ашан» специализируется на продаже продуктов, строительных материалов и одежды. В России «Ашан» работает с 2002 года. На конец 2022 года в России работал 301 магазин сети: 102 гипермаркета, 187 супермаркетов и 12 магазинов формата «у дома», а также интернет-магазин Auchan.ru. В конце марта 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине глава Auchan Holding Ив Клод заявил, что «Ашан»продолжит деятельность в России, несмотря на критику со стороны Украины, потому что работает для гражданского населения. По итогам 2023 года выручка российского подразделения «Ашан» в России составила 226 млрд руб., сократившись почти на 5% к прошлому году, указано в бухгалтерской отчетности компании. Чистая прибыль сократилась в 10 раз — до 460,2 млн руб., против 4,7 млрд руб. прибыли в 2022 году.

Сеть спортивных товаров Decathlon, в которой у семьи Мюлье также есть доля, после начала специальной военной операции на Украине решила приостановить работу в России, в июне все ее магазины в стране были закрыты. В 2023 году российский бизнес Decathlon выкупило ООО «АРМ», которое также развивает в стране магазины ритейлера Mango по франшизе. В сделку вошли все 35 ее магазинов в России, сообщал Минпромторг.

Управляющая сетью строительных магазинов Leroy Merlin группа Adeo семьи Мюлье не закрывала свои магазины в России. Но в марте 2023 года она объявила о передаче бизнеса российскому менеджменту.

Вопросы у налоговой по ведению бизнеса к семье Мюлье возникают не только в России. В мае 2016 года в домах членов семьи Мюлье в Бельгии, Люксембурге и Рубе прошли обыски — в частности, в расположенном недалеко от французской границы бельгийском городе Нешен, где проживали несколько членов семьи, чтобы платить меньше налогов. Обыск был, в частности, в доме Патрика Мюльеса, основателя бренда готовой одежды Kiabi. Поводом для расследования стала жалоба одного из членов семьи Мюлье, заподозрившего руководство компании в налоговом мошенничестве и отмывании денег, но обвинений против семьи со стороны полиции тогда не последовало. В 2019 году семью Мюлье обвинили в замаскированной коммерческой деятельности: по данным издания Letter A, суд потребовал взыскать с компании Soderec, принадлежащей этой семье, €88,8 млн.

«Европейская сеть корпоративных обсерваторий» в 2020 году называла «Ассоциацию семьи Мюлье» одной из транснациональных корпораций, чьим владельцам удалось получить сверхвысокие доходы благодаря налоговой оптимизации и непрозрачности структуры холдинга. В сентябре 2022 года торговые сети Carrefour и Auchan подозревались в налоговых махинациях в Италии на сумму €1,8 млрд, писало издание Capital.

В России «Ашан» ежегодно терял около 2–3% оборота, или €80–100 млн, из-за коррупционных схем, внедренных менеджментом компании, рассказывал в 2020 году французскому изданию Les Echos бывший топ-менеджер «Ашана» Алексей Жарков. В том же году в российском подразделении «Ашана» был создан комитет для борьбы с коррупцией и уволены десятки сотрудников.

В последние годы в России наблюдается тенденция на снижение количества выездных налоговых проверок бизнеса, обращает внимание адвокат Forward Legal Роман Гусак. По его словам, в 2023 количество таких проверок снизилось примерно на 50% по сравнению с 2022 годом. «Это связано с тем, что налоговая прежде чем назначить выездную налоговую проверку проводит так называемый предпроверочный анализ, — поясняет юрист. — Этот механизм никак не закреплен на законодательном уровне, но для налоговой это действенный способ, чтобы понять, стоит назначать выездную проверку налогоплательщика или нет». Зачастую налоговой еще на стадии предпроверочного анализа удается урегулировать свои претензии без проведения выездной проверки, обращает внимание Гусак — налогоплательщики порой соглашаются с позицией налоговой и добровольно уплачивают недоимку по выявленным нарушениям.

«Но в том случае, если налоговая уже вышла на проведение налоговой проверки, то с высокой долей вероятности (95-97% случаев) будут выявлены нарушение и принято решение о доначислении налогоплательщику недоимки по налогам и сборам», — продолжает адвокат Forward Legal. В ходе выездной проверки налоговая уже знает, по каким контрагентам налогоплательщика есть какие-то нарушения, и все мероприятия при проверке направлены на сбор доказательств таких нарушений. «Если говорить о 3- 5% случаев, когда выездная проверка заканчивается без доначисления, зачастую это происходит из-за какой-либо специфики бизнеса проверяемого налогоплательщика, о которой не знают проверяющие», — говорит Гусак.

В случае доначисления налогов по результатам проверки у компании есть механизмы оспорить доначисления в вышестоящем налоговом органе и суде, напоминает юрист. «Вероятность отбиться от доначислений или снизить их размер зависит от того, какие нарушения были выявлены в результате проверки, а также насколько качественно налоговая собрала доказательства этих нарушений», — резюмирует Гусак.