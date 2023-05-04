Производитель клея «Момент» продал бизнес в России

Российский бизнес Henkel компании выкупил консорциумом инвесторов, в которой входят структуры Виктора Харитонина, Ивана Таврина и Дмитрия Крюкова

Фото: henkel.com

Сделка по продаже российских активов, принадлежавших немецкой Henkel, закрыта, они были проданы за 54 млрд руб., сообщила компания в отчетности за первый квартал.

Henkel производила в России чистящие и моющие средства под брендами «Ласка», Persil, Losk, «Пемос», «Пемолюкс», Vernel и др., а также клеи «Момент», «Метилан» и др. В стране у Henkel было 11 заводов: в Перми, Энгельсе, Ленинградской, Московской и Ульяновской областях и Ставропольском крае, и 12 офисов. В 2021 году выручка «Хенкель рус» составила 95,14 млрд руб., чистая прибыль — 7,48 млрд руб.

Российский бизнес компании выкупил консорциумом инвесторов, в которой входят структуры Виктора Харитонина, Ивана Таврина и Дмитрия Крюкова. О подписании сделки с ними компания объявила 20 апреля.

Соглашение предусматривает приобретение российских активов Henkel консорциумом инвесторов, в который входят Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services, отмечала компания. Она также сообщала, что покупатели имеют налаженные связи с западными странами и не находятся под санкциями Евросоюза.

Augment Investments — это структура владельца производителя лекарств «Фармстандарт» Виктора Харитонина, Kismet Capital — инвестиционная компания Ивана Таврина, Elbrus Services — компания основателя инвестфонда «Эльбрус капитал» Дмитрия Крюкова.

После начала военной операции на Украине в Henkel сначала сообщили, что прекращают инвестиции в России и размещение рекламы в государственных СМИ, а позже объявили о решении покинуть российский рынок. Уход в немецкой компании обещали провести «упорядоченно».

Количество российских сотрудников тогда оценивалось в 2,5 тыс. человек. В России заводы «Хенкель Рус» расположены в Пермском и Ставропольском краях, Саратовской, Ленинградской, Ульяновской, Новосибирской, Московской и Челябинской областях.