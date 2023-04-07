Spiegel узнал об идее топ-менеджера Porsche производить в России «Волгу»

Топ-менеджер Porsche предложил Путину восстановить автопроизводство в России, используя производственные мощности Volkswagen, ушедшего из страны. Он планирует выпускать 270 тыс. машин в год, на эти цели потребуется 60 млрд руб.

Фото: Александр Куров / ТАСС

Член наблюдательного совета Porsche Зигфрид Вольф в январе написал письмо президенту России Владимиру Путину с предложением восстановить российскую автомобильную промышленность, сообщил Der Spiegel.

Как передает издание, Вольф предложил производить в России 270 тыс. автомобилей в год. На эти цели ему потребуется 60 млрд руб. (€800 млн). Вольф хочет использовать два завода в России, в том числе в Калуге, который принадлежит концерну Volkswagen (VW), ушедшему из России.

Австрийский бизнесмен предложил во второй половине 2023 года возобновить производство автомобилей принадлежащего VW бренда Skoda. Согласно плану Вольфа, сначала можно производить модель Rapid на заводе в Калуге, а затем наладить производство Octavia, Kodiaq и Karoq в Нижнем Новгороде.

По мнению Вольфа, у автомобилей нужно изменить внешний вид с использованием «характерных черт» моделей «Волга» и «Победа». Все это заложит «основу дальнейшего развития независимой и современной российской автомобильной промышленности».

«Принципиальная договоренность с высшим руководством Volkswagen уже достигнута, и самое позднее в марте это решение будет окончательно одобрено Наблюдательным советом концерна», — говорится в письме (цитата по Kurier).

Kurier напомнил, что несколько недель назад стало известно о планах Вольфа выкупить российский бизнес немецкого поставщика автозапчастей Schaeffler.

Зигфрид Вольф входит в наблюдательные советы немецкого производителя автокомплектующих Schaeffler, а также концерна Porsche SE, контролирующего Volkswagen.

До конца 2022 года Вольф был членом наблюдательного совета «Группы ГАЗ» и все еще владеет 10% ее акций, отмечает Spiegel.

Volkswagen приостановил сборку в России и поставки автомобилей в страну в марте 2022 года. Компания допускала, что может продать свои российские активы.

В начале марта источники РБК сообщили, что завод VW в Калуге может быть продан одному из самых крупных автодилеров России — компании «Авилон».

Завод Volkswagen в Калуге был запущен в 2007 году в режиме крупноузловой сборки, а через два года он заработал по полному циклу. Мощность предприятия — 225 тыс. автомобилей в год, в 2021 году там было выпущено 118 тыс. машин.

Ранее ГАЗ подал иск о наложении на VW обеспечительных мер после того, как немецкий концерн расторг соглашения от мая 2017 года о контрактной сборке автомобилей под торговыми марками VW на предприятии ГАЗа в Нижнем Новгороде.

В холдинге сочли, что из-за решения компании понесли убытки в размере около 15,575 млрд руб. ГАЗ предложил арестовать 100% уставного капитала «Фольксваген Груп Рус», а также недвижимого имущества компании и принадлежащих ей долей в уставном капитале дочерних российских юридических лиц. Нижегородский суд 20 марта арестовал активы Volkswagen в России.