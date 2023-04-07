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Danone откажется от брендов Activia, Alpro и Actimel в России

«Известия»: Danone откажется от брендов Activia, Alpro и Actimel в России
«Danone Россия» рассказала об изучении разных вариантов, чтобы сделать глобальные товарные знаки «более релевантными для локального рынка». Эксперты допускают, что будет расширена линейка под брендом «Простоквашино»
Фото: Maxim Shipenkov / EPA / TACC
Фото: Maxim Shipenkov / EPA / TACC

Французский производитель молочных продуктов Danone планирует отказаться от использования собственных глобальных торговых марок на российском рынке, речь идет об Actimel, Activia, Alpro и Danone, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.

В российском подразделении Danone рассказали, что изучают разные варианты, «как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка».

Danone присутствует в России с 1992 года, здесь ей принадлежит 13 заводов. Компания выпускает продукцию под брендами «Простоквашино», «Петмол», «Растишка», «Тёма», «Даниссимо», Activia, Actimel, Alpro, Danone, «Био Баланс», «Актуаль», Nutrilon и Bebelac.

«Danone Россия» входит в перечень системообразующих организаций российской экономики.

По данным на 2021 год, Danone с выручкой 122,7 млрд руб. была крупнейшим в России переработчиком молока. Такая оценка содержалась в рейтинге, подготовленном отраслевым изданием Milknews, Национальным союзом производителей молока («Союзмолоко») и агентством Streda Consulting.

Эксперты указали, что пока нет точной информации о деталях передачи части бизнеса Danone новому владельцу и сложно предугадать развитие событий. Глава Streda Consulting Алексей Груздев указал, что сейчас французская компания тестирует расширение линейки под брендом «Простоквашино», введя в магазины йогурты, творожки и другую десертную продукцию под этим товарным знаком, но может допустить и использование созвучных глобальным брендам названий, например «Активия» вместо «Активиа».

«В целом многое зависит от того, как новый владелец поддержит ребрендинг в маркетинге, продвижении и коммуникациях и насколько процесс будет растянут во времени», — заключил Груздев.

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Процесс передачи российских активов Danone анонсировала в прошлом октябре, пояснив, что это необходимо для продолжения работы предприятий. «Danone считает, что это лучший вариант, чтобы обеспечить продолжение местного бизнеса в долгосрочной перспективе для сотрудников, потребителей и партнеров», — добавили в компании. При отказе от российского бизнеса она может списать до €1 млрд.

Близкий к Danone источник РБК пояснял, что компания из-за приостановки инвестиций в России столкнулась с проблемами — ее российская «дочка» не может закупать оборудование и выводить на рынок новые продукты, «нет ни рекламы, ни промоакций» и это оказывает влияние на деятельность предприятия в будущем.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Danone российский рынок
Пространство выбора
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