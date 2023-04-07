Аэропорты предупредили о проблемах из-за регистрации спецтехники

Аэропорты не могут зарегистрировать спецтехнику. Источники «Коммерсанта» предупредили, что будут «гонять без номеров» ради безопасности полетов, но «дешевле сразу закрыть аэропорт, чем платить штрафы» за каждый выезд

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Аэропорты пожаловались на невозможность зарегистрировать и использовать спецтехнику — противообледенительные машины, низкопольные автобусы, пассажирские трапы, это «ставит под угрозу нормальное функционирование». Обращение отправила Международная ассоциация аэропортов (МАА) в Минтранс и Минпромторг, пишет «Коммерсантъ».

Несколько собеседников издания выразили беспокойство, что с ростом пассажиропотока ситуация рискует стать критической. Один из них предвидит нехватку спецтехники, из-за чего ее будут использовать нелегально, «гонять без номеров, рискуя налететь на проверки, так как безопасность полетов важнее». Другой собеседник указал, что регистрации подлежат также тягачи для буксировки самолетов, амбулифты для маломобильных пассажиров и потому «дешевле сразу закрыть аэропорт, чем платить штраф за каждый выезд без номеров».

На такую технику с 2015 года должен оформляться паспорт самоходной машины, который позволяет поставить ее на учета в структурах Гостехнадзора и оформить госномера, а без него использовать спецтехнику запрещено. Источники газеты рассказали, что отказывать в регистрации стали после перехода на электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) и самоходных машин (ЭПСМ) с прошлого ноября, правила госрегистрации закона о самоходных машинах не распространяются на спецтехнику для аэропортов. МАА попросила внести в законодательство правки.

В отраслевой ассоциации «Аэропорт» предложили для решения ситуации вернуться к прежним нормам. «Это спецтехника, которая не используется нигде за пределами аэродромов, при этом аэропорты и лизингодатели отвечают за ее учет, страхование и состояние самостоятельно, поэтому требование о номерах избыточно», — сказал гендиректор Виктор Горбачев.

Однако в организации «Электронный паспорт» (входит в «Ростех», оформляет ЭПТС) указали, что транспортные средства и самоходная техника с любым типом двигателя при мощности более 4 кВт по российским законам считаются источником повышенной опасности и подлежат учету. При этом подтвердить требования по безопасности может только сертификат или другой документ об оценке соответствия, на его основании можно получить ЭПТС и далее регистрировать в Гостехнадзоре. Однако техника для аэропортов, согласно 297-ФЗ, не подлежит регистрации, а ЭПТС выдается только на подлежащую регистрации технику.

РБК направил запросы в пресс-службы Минпромторга и Минтранса, обратился за комментариями к представителю Международной ассоциации аэропортов.

За прошлый год в России число аэропортов-миллионников сократилось с 32 до 29. По прошлогодним результатам, общий пассажиропоток крупнейших авиаузлов составил порядка 160 млн человек, почти на 10% меньше, чем годом ранее. При этом внутренние и международные перевозки российских авиакомпаний сократились значительнее — на 14%, до примерно 95 млн пассажиров, говорил министр транспорта Виталий Савельев.

В день начала военной операции на Украине, 24 февраля 2022-го, для полетов были закрыты аэропорты Ростова-на-Дону, Белгорода, Геленджика, Воронежа, Брянска, Анапы, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. С тех пор запрет продлевался почти 50 раз, Росавиация в конце прошлого года прекратила публиковать регулярные уведомления о продлении.