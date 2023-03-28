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Самолет приземлился на лед Байкала, чтобы пассажиры пообедали

Самолет приземлился на лед Байкала, чтобы пассажиры пообедали
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Легкомоторный самолет сел на лед пролива Малое Море (часть озера Байкал), чтобы пассажиры могли пообедать, сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», в ведении которого находится озеро.

«Граждане пояснили, что следуют из Новосибирска, а на острове Ольхон у них была запланирована остановка на обед», — рассказали государственные инспекторы, которые заметили самолет с суши во время патрулирования.

На нарушителей составили протокол по ст. 8.39 Административного кодекса (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях). Она предусматривает административный штраф в размере 3–4 тыс. руб. для физлиц и 300–500 тыс. руб. для юрлиц.

Государственные инспекторы отметили, что полеты и посадки на Байкале регламентируются, «появление любого воздушного судна и связанного с ним беспокойства для представителей фауны может нанести серьезный ущерб, в том числе редким и краснокнижным видам».

Ранее МЧС решило выставить мобильные посты на Байкале, чтобы мониторить выезд транспорта на лед. 3 марта на озере в районе Сахюрты затонул автомобиль, пассажиры остались живы.

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