Эксперты сообщили о росте продаж новых автомобилей в марте на 23%

Несмотря на коронавирус и падение курса рубля, эксперты агентства «Автостат» зафиксировали рост продаж новых автомобилей в России в марте на 22,7%. Ранее автопроизводители предупреждали о возможном росте цен

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В марте 2020 года россияне купили чуть более 160 тыс. новых автомобилей, что на 22,7% больше, чем в марте прошлого года. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат». Это произошло несмотря на падение курса рубля относительно доллара и евро и распространение коронавируса.

Еще 10 марта такие крупнейшие автопроизводители, как АвтоВАЗ (занимает около 20% российского рынка) и французская Renault, которая контролирует АвтоВАЗ и входит в пятерку крупнейших автопроизводителей России, предупреждали о том, что изучают возможность корректировки цен на свои автомобили из-за резкого падения курса национальной валюты. А затем автодилеры и банки сообщали об ажиотажном спросе на новые автомобили: клиенты спешили купить машины по старым ценам.

«В марте люди спешили приобрести автомобили по старым ценам, ожидая их роста: в марте отмечались скачки валюты, и это сильно разогрело спрос», — передал РБК через пресс-службу предправления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович. Плюс к этому людей к совершению покупки поторопили новости о скором введении в России карантина, добавил он. В итоге, по его словам, многие из тех, кто планировал покупку в апреле и мае, приобрели автомобиль в марте.

Первое место по популярности сохранил АвтоВАЗ. По данным «Автостата», в марте было куплено 31,6 тыс. новых автомобилей Lada (на 6,6% больше, чем годом ранее), на втором и третьем местах южнокорейcкие Hyundai и Kia — 23,6 тыс. (+35%) и 18 тыс. (+29,3%) соответственно.