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Бизнес ,  
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Эксперты сообщили о росте продаж новых автомобилей в марте на 23%

Несмотря на коронавирус и падение курса рубля, эксперты агентства «Автостат» зафиксировали рост продаж новых автомобилей в России в марте на 22,7%. Ранее автопроизводители предупреждали о возможном росте цен
Фото: David Tanecek / CTK / ТАСС

В марте 2020 года россияне купили чуть более 160 тыс. новых автомобилей, что на 22,7% больше, чем в марте прошлого года. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат». Это произошло несмотря на падение курса рубля относительно доллара и евро и распространение коронавируса.

Еще 10 марта такие крупнейшие автопроизводители, как АвтоВАЗ (занимает около 20% российского рынка) и французская Renault, которая контролирует АвтоВАЗ и входит в пятерку крупнейших автопроизводителей России, предупреждали о том, что изучают возможность корректировки цен на свои автомобили из-за резкого падения курса национальной валюты. А затем автодилеры и банки сообщали об ажиотажном спросе на новые автомобили: клиенты спешили купить машины по старым ценам.

АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля
Бизнес

«В марте люди спешили приобрести автомобили по старым ценам, ожидая их роста: в марте отмечались скачки валюты, и это сильно разогрело спрос», — передал РБК через пресс-службу предправления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович. Плюс к этому людей к совершению покупки поторопили новости о скором введении в России карантина, добавил он. В итоге, по его словам, многие из тех, кто планировал покупку в апреле и мае, приобрели автомобиль в марте.

Первое место по популярности сохранил АвтоВАЗ. По данным «Автостата», в марте было куплено 31,6 тыс. новых автомобилей Lada (на 6,6% больше, чем годом ранее), на втором и третьем местах южнокорейcкие Hyundai и Kia — 23,6 тыс. (+35%) и 18 тыс. (+29,3%) соответственно.

По итогам первого квартала российский рынок новых легковых машин также оказался «в плюсе», отмечают эксперты «Автостата»: за первые три месяца 2020 года было продано 375,6 тыс. автомобилей, что на 16,3% больше, чем годом ранее.

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Однако в сообщении агентства уточняется, что в представленные данные по рынку не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также «регистрации машин» на территории Крыма.

«Автостат» учитывает не продажи, а регистрации автомобилей в ГИБДД, которые происходят с задержкой после продаж, сказал РБК источник в крупном автодилере. По его словам, реальные продажи в марте были ниже и находились на уровне прошлого года.

Представители АвтоВАЗа и крупнейшего российского автодилера «Рольф» отказались комментировать данные «Автостата», предложив дождаться результатов подсчетов Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которая анализирует именно реальные продажи автомобилей, а не их регистрации.

По данным АЕБ, по итогам 2019 года в России впервые за три года упали продажи новых автомобилей — на 2,3%, до 1,759 млн штук. Глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер заявил в январе, что в 2020 году продажи могут упасть еще на 2,1%.

В январе 2020 года было продано 102,1 тыс. автомобилей, что на 1,8% больше, чем годом раньше, а в феврале — 119,07 тыс. (-2,2%), сообщала пресс-служба ассоциации. АЕБ пока не сообщала, когда будут опубликованы данные за март.

«Март в «Авилоне» прошел успешно как по массовым, так и по премиум-брендам, мы регистрировали рост», — сказал Павлович. По его словам, о влиянии коронавируса на авторынок говорить пока рано, этот фактор отразится на результатах апреля. «В любом случае последствия от коронавируса негативно скажутся не только на автобизнесе», — заключил он.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: авто, коронавирус, «АвтоВАЗ»
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