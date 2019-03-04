Forbes назвал богатейшую женщину мира

Самой богатой женщиной мира Forbes назвал внучку основателя компании L'Oreal Франсуазу Беттанкур-Майерс. По оценке журнала, ее состояние превысило $49 млрд

Франсуазу Беттанкур-Майерс (Фото: Francois Mori / AP)

Журнал Forbes назвал наследницу косметической империи L’Oréal Франсуазу Беттанкур-Майерс богатейшей женщиной мира. Ее семье принадлежит 33% акций косметического гиганта.

Состояние Франсуазы Беттанкур-Майерс журнал оценил в $49,3 млрд. Как отмечает издание, в списке богатейших людей мира она расположилась на 14-м месте. За минувший год состояние Француазы Беттанкур-Майерс выросло на 17%, или на $7,1 млрд.

Ранее самой богатой женщиной мира Forbes называл мать Франсуазы и дочку основателя компании L’Oréal Эжена Шюллера — Лилиан Беттанкур. В список богатейших людей мира она впервые попала в 1987 году, когда Forbes стал публиковать свои рейтинги.

Лилиан умерла в сентябре 2017 года в возрасте 94 лет. Совет директоров L’Oreal она покинула еще раньше, в 2012 году, после 17 лет пребывания в должности, так как суд признал ее неспособной распоряжаться собственным имуществом из-за деменции.