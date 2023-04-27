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Падение выручки российских магазинов Chanel и Dior превысило 70%

Prada раскрыла «пессимистичный» сценарий по приостановке работы в России
После рекордной выручки в 2021 году продажи в российских магазинах люксовых марок, включая Dior, Chanel, Tiffany, упали на 50–80% на фоне санкций и закрытия точек. Но долю продаж люксовых брендов смог нарастить ЦУМ
Фото: Александр Сайганов / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Александр Сайганов / Keystone Press Agency / Global Look Press

После рекордных продаж в 2021 году обороты большинства крупнейших люксовых брендов в 2022-м оказались худшими как минимум за пять лет, следует из отчетности их российских «дочек», которую изучил РБК. Многие компании на фоне начала специальной военной операции на Украине приняли решение о приостановке деятельности в России — с марта прошлого года закрытыми стоят бутики Chanel, Dior, Prada, Tiffany, Bvlgari, Fendi, Hugo Boss и ряда других люксовых марок.

Падение выручки российских магазинов Chanel и Dior превысило 70%

Из отчетности компаний следует:

  • Chanel снизила выручку за год на 75,6%, до 4,5 млрд руб., и получила убыток 1,83 млрд руб. против прибыли 1,73 млрд руб. в 2021-м;
  • Dior на фоне снижения выручки на 76,1%, до 2,04 млрд руб., получил убыток 1,32 млрд руб. против прибыли 1,37 млрд руб. в 2021-м;
  • Prada снизила выручку на 53,3%, до 3,2 млрд руб., убыток составил 3,97 млрд руб. против 170 млн руб. прибыли в 2021-м;
  • Tiffany снизила выручку на 74,4%, до 1,16 млрд руб., убыток составил 414,4 млн руб. против 401,1 млн руб. прибыли в 2021-м;
  • Bvlgari снизила выручку на 64,4%, до 1,43 млрд руб., убыток составил 1,21 млрд руб. против 917 млн руб. прибыли в 2021-м;
  • Fendi снизила выручку на 56,8%, до 0,8 млрд руб., убыток составил 1,5 млрд руб. против прибыли 96 млн руб. в 2021-м;
  • Hugo Boss снизил выручку за год на 17,6%, до 6,27 млрд руб.;
  • Bogner (в отличие от перечисленных выше брендов, у него остались открытые магазины в России) снизил выручку на 28,2%, до 1,19 млрд руб., прибыль снизилась на 42,5%, до 55,76 млн руб.

Французский концерн LVMH, которому принадлежат бренды Dior, Fendi, Bvlgari, Tiffany & Co, а также Louis Vuitton, Loro Piana, Berluti и др., в своем отчете за 2022 год напоминал, что его магазины в России закрыты с марта 2022 года, но компания все это время продолжала платить зарплаты сотрудникам. LVMH указывал, что его активы в России, к которым относятся в основном оборудование, а также помещения магазинов, которые находятся в пользовании по договорам аренды, представляют собой «несущественные суммы по отношению к общей сумме активов группы». Последствия конфликта на Украине для бизнеса LVMH также не были существенными, указано в отчетности. По итогам 2022 года общая выручка LVMH достигла рекордных €79,2 млрд (рост по сравнению с предыдущим годом на 23%), а чистая прибыль — €14,1 млрд (рост на 17%). Отдельные показатели по российскому рынку группа не раскрывает.

РБК направил запрос в компании LVMH, Chanel, Hugo Boss и Bogner.

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Пессимистичный сценарий Prada

Некоторые бренды в пояснении к отчетности также давали комментарии по изменению своей операционной деятельности в 2022 году и дальнейшим планам по работе в России. Из них следует, например, что Prada и Bvlgari готовы возобновить работу на российском рынке, когда это станет возможным, но Prada видит и менее благоприятный вариант развития событий.

  • Помимо «средних сценариев в рамках построения денежных потоков» руководство Prada рассмотрело в том числе пессимистичный сценарий приостановки деятельности на срок до середины 2024 года: в результате тестирования убыток от обесценивания в 2022-м составил 3,3 млрд руб.
  • При этом в пояснении к отчетности указывается, что Prada увеличила долю продаж через онлайн-платформы на 375% по сравнению с 2021 годом.
  • Prada получила скидки от арендодателей на переменную часть арендной платы в пределах от 25 до 40%.
  • Руководство Prada и Bvlgari прилагает все усилия «для поддержания компании и сотрудников в режиме готовности для возобновления бизнеса в полном объеме, когда это станет возможным».
  • «Дочка» Tiffany в России получила подтверждение от головной компании о намерении оказывать ей финансовую поддержку, чтобы российское юрлицо могло продолжать свою деятельность.
  • Договор аренды магазина Tiffany в ГУМе (общей площадью 501 кв. м) закончится уже в июле 2023 года. Точка в ТЦ «Петровский Пассаж» (488,6 кв. м) арендована до февраля 2026-го; офис в БЦ «Регус» (120,9 кв. м) — до февраля 2024-го.
  • Российская «дочка» Tiffany на конец 2022 года должна была материнской компании почти $4,2 млн за поставленную в Россию продукцию.
  • Руководство Bvlgari разработало и реализовало ряд мероприятий, направленных на обеспечение нормальной операционной деятельности: зафиксированы скидки по договорам аренды; оптимизированы затраты на персонал; уменьшено количество точек; получен вклад в имущество ООО «Булгари Раша» для выплат по налогам и персоналу; «параллельно осваиваются альтернативные методы и направления торговли — экспорт в страны ЕАЭС».

Как живет российский люкс

Россия обеспечивает лишь небольшую часть выручки крупнейших производителей люкса — ее доля не превышает 10%, оценивала в своем прогнозе по рынку товаров роскоши на 2022 год консалтинговая компания BCG. По данным аналитиков, среди наиболее популярных в России марок, как и в других странах, лидируют Gucci, Chanel и Dior.

За 2022 год ассортимент доступных для российских потребителей товаров западных люксовых брендов сильно сократился, потому что большинство игроков ушли из России, а цены на оставшиеся марки сильно выросли, констатирует гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Среди производителей товаров роскоши, которые после начала специальной военной операции на Украине приостановили работу своих бутиков в России и прекратили поставки товаров, наряду с концерном LVMH и Chanel были также французские дома Kering (бренды Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent и др.), Hermes, Cartier, швейцарский холдинг Richemont (Piaget, Montblanc). Доставлять заказы российским потребителям перестали и крупные онлайн-продавцы премиальных и люксовых товаров — Net-a-Porter, Farfetch, Yoox и The Outnet.

Позднее ЕС ввел запрет на поставки в Россию предметов роскоши стоимостью свыше €300. А в сентябре США вслед за Европой снизили планку стоимости предметов роскоши, которые можно экспортировать в Россию, с $1 тыс. до $300. В ответ на экспортные санкции западных стран Минпромторг снял с бизнеса ответственность за ввоз продукции без согласия ее правообладателей, разрешив параллельный импорт товаров из специального перечня.

Крупнейшими продавцами предметов роскоши считаются группа Mercury (управляет, в частности, универмагами ЦУМ в Москве и ДЛТ в Петербурге), Bosco di Ciliegi (управляет столичным ГУМом) и Jamilco. В ноябре прошлого года стало известно, что ЦУМ запустил приложение Tsum Collect, где частные лица могут продать или купить подержанные люксовые бренды. Кроме того, как рассказал РБК источник на розничном рынке, Mercury выкупила все товарные запасы Gucci и сейчас занимается их реализацией. Продавец бутика Gucci в ЦУМе подтвердил представившемуся покупателем корреспонденту РБК, что компания выкупила весь сток бренда: в ассортименте магазина сейчас представлены разные коллекции, «в том числе то, что приходило год назад». Товары бренда Prada, включая коллекции 2022 года, доступны только через онлайн-продажу на сайте ЦУМа. Поставок новых коллекций брендов, по словам продавца, практически нет: «Valentino получили очки, уже этого года, D&G получает иногда какие-то футболки [стоимостью] до €300». В Mercury от комментариев отказались. РБК направил запрос в модный дом Kering.

Доля ЦУМа в продаже люксовых товаров за последнее время выросла, «сложно сказать, параллельный это импорт или нет: никто не знает», говорит Бурмистров. В целом эксперт видит позитивную динамику на рынке в начале 2023 года, но «не по сравнению с рекордным первым кварталом 2022-го». «Там раскупали все что можно — все часы Cartier в Москве были выкуплены за два дня до начала специальной военной операции», — вспоминает собеседник РБК.

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Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
При участии
Евгения Стогова, Анна Захарова
Dior Chanel Gucci Prada LVMH Tiffany & Co
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