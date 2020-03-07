Немецкие экологи выступили против строительства «Северного потока-2»

Экологи считают, что разрешение на строительство газопровода требует проверки с точки зрения экологической безопасности

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Немецкое общество защиты окружающей среды потребовало проверить разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с точки зрения его воздействия на окружающую среду. Об этом сообщает WirtschaftsWoche.

Организация ссылается на правовое заключение института экономики и права Берлинского технического университета. «Есть существенные доказательства того, что выбросы метана от добычи газа в Европе и России на самом деле выше, чем предполагалось ранее, или чем было указано исполнителями проекта», — говорится в нем.

Глава общества Саша Мюллер-Креннер заявил газете, что организация обратилась с просьбой о проверке в отделение горной инспекции города Штральзунд. В частности, экологов интересуют вопросы, в каких условиях природный газ добывается и перерабатывается в России и как он воздействует на окружающую среду.

В компании-операторе строительства газопровода Nord Stream 2 AG газете заявили, что проект одобрили власти пяти стран «на основе всесторонних оценок воздействия на окружающую среду». В компании заверили, что строительство ведется в соответствии национальными, международными и европейскими правовыми нормами. Представитель Nord Stream 2 AG добавил, что не видит причин для перепроверки выдачи разрешения на ведение работ.