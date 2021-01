СМИ узнали о планах властей США внести Alibaba Group в черный список

Дональд Трамп намерен запретить американским инвесторам приобретать бумаги двух технологических гигантов, Alibaba и Tencent

Дональд Трамп (Фото: Jim Bourg / Reuters)

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность внесения в черный список китайских Alibaba Group Holding Ltd и Tencent Holdings Ltd. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, ограничения, которые не позволят американским инвесторам приобретать бумаги этих технологических компаний, обсуждают в Государственном департаменте и Министерстве обороны США.

Поводом для таких мер называются возможные связи Alibaba Group и Tencent Holdings с китайскими военными и спецслужбами КНР.

Информацию о возможном введении ограничений подтвердили и источники агентства Reuters. По их словам, чиновники обсуждают вопрос, как внесение китайских компаний в черный список в целом отразится на мировых финансовых рынках.

Публикации WSJ и Reuters привели к тому, что на утренней сессии на бирже в Гонконге бумаги Alibaba подешевели на 5%, Tencent — на 4,4%.

Администрация Трампа ранее предприняла другие шаги, направленные против китайских компаний. В середине ноября 2020 года президент США запретил американским инвесторам вкладывать средства в китайские компании, которые создают угрозу США. По мнению американского правительства, Китай эксплуатирует американский капитал для «развития и модернизации своих военных, разведывательных и других силовых структур».



В начале недели действующий президент США подписал документ, который запрещает гражданам США проводить финансовые операции через Alipay и WeChat. Помимо этого после 11 января американским инвесторам будет запрещено приобретать бумаги еще нескольких китайских компаний, а к 11 ноября им придется отказаться от ранее приобретенных акций.

В Пекине действия Вашингтона назвали примером запугивания и произвола с целью нанести ущерб иностранным компаниям-конкурентам.