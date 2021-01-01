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Нью-Йоркская биржа снимет с торгов акции трех китайских компаний

Решение биржи связано с требованиями американской администрации — в ноябре Трамп запретил гражданам США инвестировать в китайские компании, связанные с военно-промышленным комплексом КНР
Вид на здание Нью-Йоркской фондовой биржи
Вид на здание Нью-Йоркской фондовой биржи (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) начала процедуру исключения ценных бумаг трех крупных телекоммуникационных китайских компаний после запрета американцам инвестировать в китайские организации, связанные с военными. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о компаниях-операторах China Telecom Corp Ltd, China Mobile Ltd и China Unicom (Hong Kong) Ltd.

В ноябре президент США Дональд Трамп запретил американцам инвестировать в китайские компании, связанные с военно-промышленным комплексом КНР. Запрет на совершение любых сделок с ценными бумагами компаний вводится с 11 января.

Трамп запретил инвестировать в связанные с китайскими военными компании
Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Как отмечает NYSE, «эмитенты более не подходят для листинга» в связи с указом, который запрещает американцам проводить любые операции с ценными бумагами, связанными с «коммунистическими китайскими военными компаниями».

Эти три компании также представлены на бирже в Гонконге. Bloomberg отмечает, что они не имеют значимого присутствия в Соединенных Штатах, и называет прекращение торговли их акциями на NYSE «символическим ударом на фоне усилившихся геополитических трений между США и Китаем».

Летом 2019 года Bloomberg сообщил, что компания Huawei связана с китайскими военными и помогает им в разработке систем связи и искусственного интеллекта. После этого в Пентагоне начали составлять перечень китайских компаний, которые прямо или косвенно сотрудничают с Народно-освободительной армией Китая.

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Год спустя США ввели санкции против десятка китайских правительственных и коммерческих организаций, базирующихся в КНР, Гонконге и на Каймановых островах. Вашингтон посчитал, что считает, что эти организации, импортирующие из Штатов товары и технологии, связаны в конечном счете с созданием оружия массового поражения и технологий военного назначения.

Авторы
Юлия Выродова, Наталия Анисимова
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