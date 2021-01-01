Нью-Йоркская биржа снимет с торгов акции трех китайских компаний
Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) начала процедуру исключения ценных бумаг трех крупных телекоммуникационных китайских компаний после запрета американцам инвестировать в китайские организации, связанные с военными. Об этом сообщает Reuters.
Речь идет о компаниях-операторах China Telecom Corp Ltd, China Mobile Ltd и China Unicom (Hong Kong) Ltd.
В ноябре президент США Дональд Трамп запретил американцам инвестировать в китайские компании, связанные с военно-промышленным комплексом КНР. Запрет на совершение любых сделок с ценными бумагами компаний вводится с 11 января.
Как отмечает NYSE, «эмитенты более не подходят для листинга» в связи с указом, который запрещает американцам проводить любые операции с ценными бумагами, связанными с «коммунистическими китайскими военными компаниями».