Нью-Йоркская биржа отказалась снимать с торгов акции компаний из Китая

Решение отказаться от снятия бумаг китайских телекоммуникационных компаний с торгов NYSE объяснила продолжением консультаций с регулирующими органами

Бумаги трех телекоммуникационных компаний из Китая — China Telecom Corporation Limited, China Mobile Limited и China Unicom (Hong Kong) Limited — продолжат торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже вопреки сделанному ранее объявлению о делистинге. О приостановке процедуры делистинга говорится в новом сообщении NYSE.

Решение отказаться от снятия бумаг китайских телекоммуникационных компаний с торгов NYSE объяснила продолжением консультаций с регулирующими органами относительно применимости к ним указа президента США Дональда Трампа о запрете американцам проводить любые операции с ценными бумагами, связанными с «коммунистическими китайскими военными компаниями».

В сообщении NYSE подчеркивается, что до решения вопроса бумаги China Telecom, China Mobile и China Unicom продолжат торговаться и котироваться на бирже.

4 января бумаги China Mobile на NYSE подешевели на 5,89%, China Telecom — на 5,48%, а China Unicom — на 3,17%.