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Политика ,  
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Пекин обещал ответить на запрет США совершать сделки с Alipay и WeChat

Китай назвал запугиванием запрет США на сделки со своими платежными сервисами, в том числе Alipay. Соответствующий приказ ранее подписал Трамп. Он заявил, что китайские приложения собирают данные граждан США в политических целях
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Фото: Samuel Corum / Getty Images
Фото: Samuel Corum / Getty Images

Китай обвинил США в злоупотреблении национальной безопасностью в качестве предлога для нанесения вреда иностранным компаниям-конкурентам. Об этом со ссылкой на представителя МИД КНР сообщила газета The Washington Post.

Обвинение прозвучало после того, как действующий президент США Дональд Трамп запретил сделки с китайскими платежными сервисами, в том числе Alipay.

«Это еще один пример запугивания, произвола и гегемонии США», — заявила пресс-секретарь китайского МИДа Хуа Чуньин. «Это пример того, как Соединенные Штаты слишком обобщают концепцию национальной безопасности и злоупотребляют властью для необоснованного подавления иностранных компаний», — сказала она.

Китай примет необходимые меры для защиты своих компаний, добавила представитель ведомства.

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Финансы
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Трамп подписал приказ о запрете финансовых операций с китайскими компаниями, которые контролируют и разрабатывают приложения восьми платежных систем, накануне, 5 января. Под ограничения попали сервис Alipay, принадлежащий Ant Group Джека Ма, а также WeChat Pay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate и WPS Office.

Президент США заявил, что китайские приложения «продолжают угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов». По его словам, такие сервисы, получая доступ к устройствам, массово «крадут» данные граждан США для Коммунистической партии КНР, которая может использовать их в своих политических и экономических целях.

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Хуа Чуньин назвала это обвинение «лицемерным и нелепым». Она сравнила США с «гангстером», который сначала сам ворует, а потом просит защитить его от кражи.

Приказ Трампа вступает в силу через 45 дней. Однако 20 января в США пройдет инаугурация избранного президента Джо Байдена. После вступления в должность у него появится возможность отменить приказ своего предшественника.

Автор
Виктория Полякова
Китай Alipay США
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