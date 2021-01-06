Пекин обещал ответить на запрет США совершать сделки с Alipay и WeChat

Китай назвал запугиванием запрет США на сделки со своими платежными сервисами, в том числе Alipay. Соответствующий приказ ранее подписал Трамп. Он заявил, что китайские приложения собирают данные граждан США в политических целях

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Китай обвинил США в злоупотреблении национальной безопасностью в качестве предлога для нанесения вреда иностранным компаниям-конкурентам. Об этом со ссылкой на представителя МИД КНР сообщила газета The Washington Post.

Обвинение прозвучало после того, как действующий президент США Дональд Трамп запретил сделки с китайскими платежными сервисами, в том числе Alipay.

«Это еще один пример запугивания, произвола и гегемонии США», — заявила пресс-секретарь китайского МИДа Хуа Чуньин. «Это пример того, как Соединенные Штаты слишком обобщают концепцию национальной безопасности и злоупотребляют властью для необоснованного подавления иностранных компаний», — сказала она.

Китай примет необходимые меры для защиты своих компаний, добавила представитель ведомства.