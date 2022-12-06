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Бизнес ,  
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Экс-акционеры ЮКОСа не смогли продать бренды Stolichnaya и Moskovskaya

Экс-акционеры ЮКОСа не смогли продать арестованные бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya
Фото: Craig Barritt / Getty Images
Фото: Craig Barritt / Getty Images

Бывшие акционеры нефтяной компании ЮКОС не смогли продать на аукционе в Гааге права на 18 товарных знаков, среди которых бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, передает Bloomberg.

По данным агентства, аукцион привлек только две заявки, а самая высокая предложенная цена составила €200 тыс. Предложение было отвергнуто финансовым холдингом GML (холдинговая компания, отражающая интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа).

Исполнительный директор GML Тим Осборн по итогам аукциона заявил, что несмотря на неудачу, холдинг «сохраняет оптимизм». «Мы здесь не для того, чтобы просто выбрасывать активы. Мы рассчитываем собрать 57–58 миллиардов долларов», — сказал он.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Водка Аукцион ЮКОС Гаага
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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