Экс-акционеры ЮКОСа не смогли продать бренды Stolichnaya и Moskovskaya

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Бывшие акционеры нефтяной компании ЮКОС не смогли продать на аукционе в Гааге права на 18 товарных знаков, среди которых бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, передает Bloomberg.

По данным агентства, аукцион привлек только две заявки, а самая высокая предложенная цена составила €200 тыс. Предложение было отвергнуто финансовым холдингом GML (холдинговая компания, отражающая интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа).

Исполнительный директор GML Тим Осборн по итогам аукциона заявил, что несмотря на неудачу, холдинг «сохраняет оптимизм». «Мы здесь не для того, чтобы просто выбрасывать активы. Мы рассчитываем собрать 57–58 миллиардов долларов», — сказал он.

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