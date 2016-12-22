«Роснефть» списала более 130 млрд руб. из-за заморозки цен на бензин

«Роснефть» списала 133 млрд руб. за третий квартал 2018 года из-за заморозки цен на бензин. С начала года списания сегмента переработки составили 180 млрд руб., это снизит дивиденды компании на 72 млрд руб.

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«Роснефть» признала обесценение гудвилла (нематериальные активы компании, включая перспективность бизнеса и деловую репутацию) сегмента «Переработка, коммерция и логистика» в размере 133 млрд руб., говорится в опубликованном в отчете компании по МСФО за третий квартал 2018 года, опубликованном во вторник, 6 ноября.

Обесценение учитывается в составе «прочих расходов» (всего 150 млрд руб. за июль—сентябрь). С начала 2018 года списания составили 180 млрд руб.

Впервые «Роснефть» признала обесценение гудвилла переработки по итогам второго квартала 2018 года, так как по итогам полугодия этот сегмент оказался в операционном убытке. Кроме того, в августе были приняты законы о завершении налогового маневра в 2019–2024 годах — это создавало риски из-за налоговой политики государства в отношении перерабатывающего бизнеса, пояснила компания. Тогда «Роснефть» обещала продолжить списания в случае внесения новых изменений в налоговый режим.

Теперь компания обесценила гудвилл из-за заморозки цен на топливо на внутреннем рынке и неопределенности в работе механизма субсидии, которая с 2019 года позволит нефтяникам сдерживать цены на топливо. «Роснефть» усматривает риски и в работе механизма обратного акциза на нефть, который должен фактически сохранить уровень налоговой нагрузки на переработку в ходе завершения налогового маневра.

Правительство сдерживает цены на бензин и дизельное топливо с 1 июня, заморозка продлится до конца года, а затем нефтяники получат возможность увеличить цены, но незначительно — на уровень прогнозной инфляции в 4%. По расчетам Ernst&Young, из-за сдерживания цен на внутреннем рынке нефтяные компании могут недополучить до конца 2018 года 200 млрд руб.

Списания уменьшают размер чистой прибыли «Роснефти» и, соответственно, дивидендов. По итогам третьего квартала 2018 года чистая прибыль компании выросла в 3,3 раза, до 528 млрд руб. Дивидендная политика «Роснефти» предполагает направление акционерам 50% чистой прибыли.

180 млрд руб. — значительная сумма для «Роснефти», считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Если бы не списания, чистая прибыль компании после уплаты налога могла бы быть на 144 млрд руб. больше, а дивиденды — на 72 млрд руб., констатирует он.