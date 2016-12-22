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«Роснефть» списала более 130 млрд руб. из-за заморозки цен на бензин
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«Роснефть» списала более 130 млрд руб. из-за заморозки цен на бензин
Бизнес, 14:26
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«Роснефть» списала более 130 млрд руб. из-за заморозки цен на бензин
«Роснефть» списала 133 млрд руб. за третий квартал 2018 года из-за заморозки цен на бензин. С начала года списания сегмента переработки составили 180 млрд руб., это снизит дивиденды компании на 72 млрд руб.
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«Роснефть» признала обесценение гудвилла (нематериальные активы компании, включая перспективность бизнеса и деловую репутацию) сегмента «Переработка, коммерция и логистика» в размере 133 млрд руб., говорится в опубликованном в отчете компании по МСФО за третий квартал 2018 года, опубликованном во вторник, 6 ноября.

Обесценение учитывается в составе «прочих расходов» (всего 150 млрд руб. за июль—сентябрь). С начала 2018 года списания составили 180 млрд руб.

Впервые «Роснефть» признала обесценение гудвилла переработки по итогам второго квартала 2018 года, так как по итогам полугодия этот сегмент оказался в операционном убытке. Кроме того, в августе были приняты законы о завершении налогового маневра в 2019–2024 годах — это создавало риски из-за налоговой политики государства в отношении перерабатывающего бизнеса, пояснила компания. Тогда «Роснефть» обещала продолжить списания в случае внесения новых изменений в налоговый режим.

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Теперь компания обесценила гудвилл из-за заморозки цен на топливо на внутреннем рынке и неопределенности в работе механизма субсидии, которая с 2019 года позволит нефтяникам сдерживать цены на топливо. «Роснефть» усматривает риски и в работе механизма обратного акциза на нефть, который должен фактически сохранить уровень налоговой нагрузки на переработку в ходе завершения налогового маневра.

Правительство сдерживает цены на бензин и дизельное топливо с 1 июня, заморозка продлится до конца года, а затем нефтяники получат возможность увеличить цены, но незначительно — на уровень прогнозной инфляции в 4%. По расчетам Ernst&Young, из-за сдерживания цен на внутреннем рынке нефтяные компании могут недополучить до конца 2018 года 200 млрд руб.

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Списания уменьшают размер чистой прибыли «Роснефти» и, соответственно, дивидендов. По итогам третьего квартала 2018 года чистая прибыль компании выросла в 3,3 раза, до 528 млрд руб. Дивидендная политика «Роснефти» предполагает направление акционерам 50% чистой прибыли.

180 млрд руб. — значительная сумма для «Роснефти», считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Если бы не списания, чистая прибыль компании после уплаты налога могла бы быть на 144 млрд руб. больше, а дивиденды — на 72 млрд руб., констатирует он.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: «Роснефть» , Игорь Сечин , бензин
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