«Газпром» пообещал обжаловать отмену приостановки взыскания $2,6 млрд

«Газпром» намерен добиться пересмотра решения Апелляционного суда округа Свеа в Швеции, который отменил приостановку взыскания $2,56 млрд с компании в пользу «Нафтогаза Украины». Об этом говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в РБК. В российской компании отметили, что суд отменил вынесенное ранее решение о приостановке выплаты по просьбе «Нафтогаза».
Стокгольмский арбитраж в феврале 2018 года обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. Учитывая долг Киева, «Газпром» должен был выплатить $2,56 млрд.
Апелляционный суд в Свеа приостановил исполнение вердикта по ходатайству «Газпрома» в июне, но «Нафтогаз» обжаловал решение инстанции. В сентябре коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что с февраля сумма долга «Газпрома» выросла на $100 млн из-за процентов по невыплате.