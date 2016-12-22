Украина рассказала о «плане Б» на случай запуска «Северного потока-2»

Если проект газопровода через Балтику будет реализован, то Украина будет добиваться компенсации $12 млрд в Международном арбитраже за простой ее газотранспортной системы, заявили в «Нафтогазе»

Фото: Patrick Pleul / DPA / ТАСС

Коммерческий директор «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко в интервью «Пятому каналу» рассказал, что компания подготовила план защиты своих интересов на случай запуска «Северного потока-2».

​По его словам, если проект газопровода действительно будет реализован, то Киев потребует взыскания с России убытков, которые он понесет за простой своей газотранспортной системы. Ущерб себе Украина оценивает в $12 млрд. Соответствующий иск компания уже подала в Международный арбитраж.

«Да, мы подали соответствующий иск в Арбитраж. Это $12 млрд. <...> Для этого у нас есть соответствующие юридические возможности, поэтому сейчас мы можем потребовать пересмотреть тариф», — заявил Витренко.

Он отметил, что европейские правила ценообразования позволяют отобразить эффект от простоя украинской инфраструктуры. Топ-менеджер компании не уточнил, о каких правилах идет речь, но добавил, что речь идет не о пересмотре действующего с Россией контракта, а «просто о компенсации недополученной тарифной выручки».

«Нафтогаз» уже требовал от российского «Газпрома» выплаты компенсаций за несоблюдение минимальных объемов прокачки газа через украинские мощности. В феврале Стокгольмский арбитраж отказал Киеву в пересмотре тарифа и оставил неизменным требование о минимальном транзите. Тем не менее суд обязал «Газпром» выплатить в пользу «Нафтогаза» $4,63 млрд за недопоставку газа по договору о транзите. С учетом предыдущего разбирательства российская компания должна выплатить $2,56 млрд.

«Газпром» в середине июня добился приостановки исполнения решения арбитров. Суд согласился с тем, что в деле содержатся необходимые для этого основания. Помимо этого решение суда лишает «Нафтогаз» права арестовывать активы «Газпрома» за рубежом.

Минфин Украины предупреждал, что реализация «Северного потока-2» приведет к потере 2,5–3% ВВП страны в 2019 году. Помимо этого главными фискальными и экономическими рисками в следующем году Киев считает активацию конфликта в Донбассе и обвал национальной валюты — гривны.

В настоящее время участок будущего газопровода уже строится в Финляндии. Две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год должны пройти по дну Балтийского моря через юрисдикции России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Все страны, кроме последней, дали свое разрешение на строительство. Для Дании управляющая компания Nord Stream 2 AG разработала альтернативный вариант.