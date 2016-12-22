Глава «Нафтогаза» назвал Украину «фейл-кейсом» в области экономики

Глава правления НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что в области экономики Украина является «фейл-кейсом». Об этом сообщает журнал «Новое время».

«Если убрать эмоции, мы — классический фейл-кейс. Не лидеры и не середнячки. Поэтому вопрос, как нам выиграть в глобальной конкуренции, с каждым годом все сложнее», — сказал он.

По мнению Коболева, лидеры будут развиваться высокими темпами, поэтому к ним уйдет много квалифицированных кадров, что сделает эти страны еще сильнее. Он отметил, что качество человеческого потенциала становится самым важным фактором развития.

Коболев добавил, что такая ситуация требует от Украины решительных шагов. Например, создание рынка, на котором будет постоянная конкуренция за капитал.

Ранее исследовательская компания IHS Markit подготовила рейтинг из 190 стран по уязвимости экономик перед внешними факторами. Украина заняла восьмое место, став лидером по уязвимости среди развивающихся экономик мира. В десятку рейтинга также попали Судан, Нигер, Йемен, Сьерра-Леоне, Эфиопия и КНДР. Главным показателем для его составления стала стабильность национальных валют.