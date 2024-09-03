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Война санкций ,  
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Ангола предложила АЛРОСЕ решить проблему санкций в алмазодобыче

Сюжет
Война санкций
АЛРОСА ALRS ₽48,43 +4,15% Купить
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Власти Анголы сделали выгодное предложение российской алмазодобывающей компании АЛРОСА, чтобы решить проблему санкций Евросоюза. Об этом заявил посол республики в России Аугушту да Силва Кунья на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Ведется поиск таких механизмов, которые никому не навредили бы. Насколько мне известно, Ангола предложила АЛРОСЕ один возможный вариант. Ожидается, что пройдет встреча, где стороны обсудят это предложение», — сказал дипломат (цитата по ТАСС).

В связи с этим заявлением бумаги АЛРОСЫ резко выросли в цене: на максимуме они прибавили 1,98%.

В январе 2024 года вступили в силу санкции Евросоюза против российской алмазодобывающей компании АЛРОСА и ее гендиректора Павла Маринычева. Они были утверждены еще 21 декабря 2023 года. Тогда Ангола попросила Россию выйти из проекта Sociedade Mineira de Catoca (горно-рудное общество, разрабатывает рудник Катока) из-за санкций, опасаясь трудностей при продаже ангольских алмазов.

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Фото:Jonathan Raa / Reuters

В ЕС санкции объясняли тем, что компания АЛРОСА имеет «давние партнерские отношения с Вооруженными силами России, поскольку с 1997 года она спонсирует подводную лодку ВМФ России».

АЛРОСА является крупнейшей алмазодобывающей компанией и мировым лидером по объему добычи и запасов алмазов. Ее добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Торговые офисы и представительства действуют во всех мировых алмазных центрах.

В 2023 году АЛРОСА добыла 34,6 млн карат алмазов, что ненамного ниже показателя 2022 года (35,6 млн карат).

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АЛРОСА Ангола добыча алмазов
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