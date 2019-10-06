«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов

В компании рассказали, что речь идет об устаревших сведениях из базы 2017 года. Данные о том, что утекли сведения о 8 млн клиентов проводного интернета, оператор назвал «заказными»

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В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета. В сообщении, поступившем в РБК, указывается, что в нелегально распространенном архиве в интернете действительно есть часть абонентской базы, однако «значительная часть информации носит устаревший характер и неактуальна».

В компании заявили, что утечка, в результате которой данные появились в Сети, была зафиксирована еще в конце 2017 года, однако тогда были приняты меры по привлечению виновных к ответственности.

Также в компании обратили внимание на то, что сейчас в предложенной базе говорится об утечке данных 8 млн клиентов, хотя на конец второго квартала этого года всего было 2,5 млн абонентов проводного интернета.

В «ВымпелКоме» также заявили о заказном характере распространения информации об утечке, заверив, что действуют в тесном контакте с компетентными органами.