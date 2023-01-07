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Посольство Венесуэлы в США объявило о прекращении работы

Посольство Венесуэлы в США прекратило работу после ликвидации «правительства» Гуайдо

Посольство Венесуэлы в США полностью прекратило работу с 5 января в связи с ликвидацией «временного правительства» Хуана Гуайдо, сообщило дипведомство.

«Мы глубоко сожалеем о влиянии, которое это решение может оказать на наших венесуэльских граждан в Соединенных Штатах», — говорится в заявлении посольства.

В диппредставительстве поблагодарили Гуайдо и Национальную ассамблею за предоставленную возможность «служить венесуэльским гражданам», власти США — за «всю поддержку, оказываемую благородному и справедливому делу для восстановления свободы и демократии венесуэльского народа», а также венесуэльскую диаспору в Штатах — за ее «решительную борьбу».

Отмечается, что решение прекратить работу посольства в США принято большинством депутатов Нацассамблеи Венесуэлы, которые ликвидировали «временное правительство» с президентом Хуаном Гуайдо и дипломатической службой, включая посольство Венесуэлы в Соединенных Штатах.

Гуайдо выполнял обязанности президента Венесуэлы с января 2019 года. Нацассамблея не признала результаты президентских выборов 2018 года, на которых победил Николас Мадуро, и парламент объявил, что полномочия главы государства возьмет на себя спикер законодательного собрания, кем на тот момент и был Гуайдо.

В Венесуэле существуют две структуры, называющие себя национальной ассамблеей, — парламент, признаваемый официальными властями, где большинство принадлежит партии во главе с президентом Николасом Мадуро, и «альтернативное законодательное собрание» во главе с Гуайдо.

США, большинство стран ЕС, а также некоторые государства Латинской Америки признали Гуайдо главой Венесуэлы. Несколько дипломатических представительств страны перешли под контроль его сторонников. Мадуро же приказал закрыть все консульства в США в ответ на признание правительства Гуайдо.

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Мадуро победил на выборах в мае 2018 года, получив 68% голосов избирателей при явке в 46%. Парламент Венесуэлы обвинил политика в узурпации власти и нарушениях. При этом он все же вступил в должность президента, его полномочия действуют до 2025 года.

Теги
Венесуэла посольство США оппозиция временное правительство
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