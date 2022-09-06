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Шувалов фразой «ничто не вечно под луной» описал уход западного бизнеса

После начала ухода западных компаний предлагалось сделать ВЭБ.РФ внешним администратором для покидающих Россию, но в итоге идея не была реализована. Глава госкорпорации пояснил, что рынок сам справляется с решением проблем
Игорь Шувалов
Игорь Шувалов (Фото: Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС)

«Ничто не вечно под луной», — сказал РБК председатель Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов в ответ на вопрос, не было ли ошибкой выстраивание отношений с западным бизнесом.

И отметил, что корпорация не планировала выкупать бизнес уходящих из России зарубежных компаний.

«Когда была одна из версий закона, который готовился, нам предлагали выступать посредником, модератором, как угодно эту роль можно описать, чтобы бизнесы тех, кто бросит их, не остались бесхозными, и их потом пристроить путем продажи или каким-то иным способом. Но закон так и не был принят, и, как вы видите, рынок с этой функцией справляется великолепно. Одни уходят, другие покупают», — пояснил он.

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Фото:Михаил Метцель / ТАСС

ВЭБ.РФ попала под санкции США еще до начала спецоперации на Украине, после признания независимости ДНР и ЛНР. Корпорации запретили вести бизнес в США и отрезали ее от американской финансовой системы. Были заморожены западные активы ВЭБ.РФ, резидентам США запретили «вести с ней дела без специального разрешения управления по контролю за иностранными активами». Ограничения также коснулись более чем двух десятков подразделений госкорпорации.

В ВЭБ.РФ заявили, что, несмотря на санкции, корпорация «продолжит повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность, надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства» и «способствовать развитию» России.

После начала спецоперации и последовавших за этим новых санкций десятки зарубежных компаний объявили об уходе с российского рынка. Власти стали разрабатывать варианты, как поступить с их бизнесом в России. Минэкономразвития предлагало разрешить ВЭБ.РФ и Агентству по страхованию вкладов выступать в качестве внешних администраторов в уходящих компаниях, после чего их акции могли выставить на торги, а старое юрлицо было бы ликвидировано. Покупателем могло выступить и государство. Именно об этом законопроекте говорил Шувалов.

На практике возникли различные варианты передачи иностранного бизнеса в управление в России. Например, активы французского автопроизводителя Renault были переданы в госсобственность «условно <...> за рубль», но компания сохранила за собой право обратного выкупа акций в течение пяти-шести лет. Фастфуд «Макдоналдс» выкупил один из франчайзи, сибирский бизнесмен Александр Говор, и запустил сеть под новым брендом «Вкусно — и точка».

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