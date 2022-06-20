«Коммерсантъ» узнал о предложениях компаний по поддержке угольной отрасли
Российские угольные компании сформулировали предложения по господдержке отрасли в условиях санкций, следует из оказавшегося в распоряжении «Коммерсанта» доклада Минэнерго о реализации программы развития угольной промышленности до 2035 года.
В документе отмечается, что ситуация в отрасли остается сложной, экспорт сократился: из-за санкций многие контрагенты отказались от выполнения контрактов, нарушена логистика, прервано обслуживание оборудования, есть сложности с фрахтованием судов, заморожены зарубежные счета части трейдеров. Наиболее негативный сценарий Минэнерго предполагает падение добычи угля в этом году на 17%, а экспорта — на 30%.
Поэтому компании просят:
- расширить Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и железные дорогие в Хабаровском крае для увеличения отгрузки в порту Ванино;
- увеличить пропускную способность сухопутных погранпереходов с Китаем;
- создать дополнительные мощности балкерного флота для перевозки угля;
- развивать транспортировку угля по Амуру, чтобы снять часть грузопотока с узких мест БАМа;
- предоставить доступ к госпрограмме субсидирования процентных ставок по кредитам.
Компании также призывают МИД не допустить присоединения Турции к введенному ЕС в апреле эмбарго на импорт угля из России.
Глава совета директоров «Колмар Груп» Анна Цивилева заявила изданию, что компания обсуждает с властями отказ от существенного роста тарифов на услуги РЖД для системообразующих предприятий, а также беспрепятственное оформление экспортных морских грузов. «У РФ отсутствует свой балкерный флот, и экспортеры угля в случае введения каких-либо ограничений стран-судовладельцев попадают под угрозу невозможности вывоза своей продукции», — пояснила она. По ее словам, такие суда необходимо приобретать или производить самостоятельно.
В начале апреля «Коммерсантъ» сообщил, что угольные компании после утери приоритета на Восточном полигоне предложили переориентировать транзитные контейнеры с БАМа и Транссибирской магистрали на Казахстан «до отмены действия внешнего санкционного давления».
РЖД модернизируют БАМ и Транссиб, в том числе увеличивая провозные способности в направлении морских портов и погранпереходов Дальнего Востока. Дефицит мощностей — одна из главных проблем, так как в Азии находятся рынки сбыта в том числе и угля и именно туда Россия перенаправляет поставки в условиях западных санкций. Вице-премьер Юрий Трутнев в начале июня назвал темпы расширения железнодорожных магистралей в изменившихся экономических условиях недостаточными.