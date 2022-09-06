Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 60,14 (-0,08) Инвестиции, 05 сен, 16:37
Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 60,9 (+0,53) Инвестиции, 05 сен, 16:37
Трасс выделит £130 млрд, чтобы заморозить цены в платежках британцев Политика, 07:08
В британском телешоу предложили в качестве приза оплатить счета за свет Политика, 06:56
АвтоВаз сообщил о плане выпустить почти 230 тыс. машин по итогам года Бизнес, 06:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 06:11
ВТБ запустил переводы в юанях в Китай в обход SWIFT Финансы, 06:00
Япония выразила России протест из-за выхода из соглашений по Курилам Политика, 05:57
«Коммерсантъ» узнал о результате спора МВД и Минтранса по правкам в ПДД Общество, 05:50
Украина оценила свой ущерб от военных действий в $326 млрд Политика, 05:42
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
МВД Казахстана назвало поддельным паспорт подозреваемой по делу Дугиной Политика, 05:36
Эксперты вычислили города с самой дешевой и дорогой платой за ЖКУ Финансы, 05:31
В Сбере увидели «двадцатикратный» дефицит специалистов кибербезопасности Технологии и медиа, 05:24
Кнайсль не увидела бенефициара сокращения поставок газа из России Политика, 05:12
Эксперты указали профессии рабочих, у кого сильнее всего выросли зарплаты Экономика, 05:00
«Соллерс» запустит новый собственный бренд автомобилей в России Бизнес, 04:35
Бизнес ,  

АвтоВаз сообщил о плане выпустить почти 230 тыс. машин по итогам года

АвтоВаз ежедневно сталкивается с рисками и держит на контроле до 300 компонентов, но если компании удастся купировать эти риски, то по итогам года она сможет выйти на выпуск почти 230 тыс. машин, отметил глава концерна
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Российская автомобилестроительная компания АвтоВаз по итогам года рассчитывает на выпуск почти 230 тыс машин. Об этом на Восточном экономическо форуме РБК рассказал глава автоконцерна Максим Соколов.

По его словам, ежедневно проявляются риски для выпуска автомобилей. Так, компания держит на контроле поставки около 100-300 различных компонентов, которые необходимы для производства.

«Если все эти риски удастся купировать, то во втором полугодии мы выйдем на выпуск 140 тыс. автомобилей, а если говорить по году, то это 228 тыс. [машин]», — подчеркнул Соколов.

АвтоВАЗ вернулся к полной рабочей неделе
Бизнес
Фото:Анар Мовсумов / РИА Новости

На фоне военных действий России на Украине и западных санкций АвтоВАЗ 25 марта объявил о переводе сотрудников заводов в Ижевске и Тольятти на четырехдневную рабочую неделю из-за прогнозов падения российского авторынка и дефицита поставок электронных компонентов.

В апреле и мае АвтоВАЗ несколько раз вводил режим простоя из-за нехватки комплектующих. 3 августа производитель автомобилей предложил сотрудникам завода в Ижевске добровольно уволиться с предприятия и получить выплату в размере пяти средних зарплат или 12 минимальных размеров оплаты труда. АвтоВАЗ обещал найти им постоянные рабочие места на других предприятиях города и региона, бесплатно переобучить сотрудников новым профессиям.

Тогда же АвтоВАЗ объявил о переносе производства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти, объяснив это тем, что на заводе в Ижевске можно было выпускать только 150 тыс. машин в год. Концерн планирует ежегодно выпускать до 500 тыс. автомобилей.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images Hard skills 2022: какие качества сегодня помогут продвинуться в карьере
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Какие шаги помогут выстроить здоровые отношения с алкоголем
Статьи
Pro
Дело не в деньгах: как измерить онлайн-репутацию компании
Статьи
Pro
Фото: Lucy Nicholson / Reuters Стоит ли сейчас покупать акции российских нефтегазовых компаний
Статьи
Pro
Фото: Charlie Riedel / AP Имя нам регион: удаленка заменяет в компаниях москвичей провинциалами
Статьи
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images После отпуска хочется уволиться. Когда это желание — самообман
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock В 2023 году введут единый налоговый платеж. Какие у него плюсы и минусы
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Данные очень тревожны». Ждет ли экономику Китая серьезный кризис
Статьи

В конце августа автоконцерн вернулся к полной рабочей неделе после почти трех месяцев работы в сокращенном формате из-за дефицита деталей. Более того в автосборочном комплексе в Тольятти введена шестидневная рабочая неделя со скользящим графиком.

Тогда же Соколов анонсировал дополнительный набор персонала на сборочные линии в Тольятти в начале осени.

В середине июля АвтоВАЗ сообщил, что в долгосрочной перспективе намерена создать новое семейство автомобилей Lada с машинами С-класса. Глава автоконцерна также указал на стоящую перед компанией задачу глубокой локализации, чтобы добиться технологического суверенитета.

Авторы
Теги
Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Виктория Тютина Виктория Тютина
АвтоВАЗ Автомобили выпуск ВЭФ
Материалы по теме
АвтоВАЗ вернулся к полной рабочей неделе
Бизнес
Глава АвтоВАЗа заявил о планах создать новое семейство автомобилей Lada
Бизнес
«Яндекс» попросил АвтоВАЗ увеличить поставки автомобилей для такси
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter