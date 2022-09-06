АвтоВаз сообщил о плане выпустить почти 230 тыс. машин по итогам года

АвтоВаз ежедневно сталкивается с рисками и держит на контроле до 300 компонентов, но если компании удастся купировать эти риски, то по итогам года она сможет выйти на выпуск почти 230 тыс. машин, отметил глава концерна

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Российская автомобилестроительная компания АвтоВаз по итогам года рассчитывает на выпуск почти 230 тыс машин. Об этом на Восточном экономическо форуме РБК рассказал глава автоконцерна Максим Соколов.

По его словам, ежедневно проявляются риски для выпуска автомобилей. Так, компания держит на контроле поставки около 100-300 различных компонентов, которые необходимы для производства.

«Если все эти риски удастся купировать, то во втором полугодии мы выйдем на выпуск 140 тыс. автомобилей, а если говорить по году, то это 228 тыс. [машин]», — подчеркнул Соколов.

На фоне военных действий России на Украине и западных санкций АвтоВАЗ 25 марта объявил о переводе сотрудников заводов в Ижевске и Тольятти на четырехдневную рабочую неделю из-за прогнозов падения российского авторынка и дефицита поставок электронных компонентов.

В апреле и мае АвтоВАЗ несколько раз вводил режим простоя из-за нехватки комплектующих. 3 августа производитель автомобилей предложил сотрудникам завода в Ижевске добровольно уволиться с предприятия и получить выплату в размере пяти средних зарплат или 12 минимальных размеров оплаты труда. АвтоВАЗ обещал найти им постоянные рабочие места на других предприятиях города и региона, бесплатно переобучить сотрудников новым профессиям.

Тогда же АвтоВАЗ объявил о переносе производства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти, объяснив это тем, что на заводе в Ижевске можно было выпускать только 150 тыс. машин в год. Концерн планирует ежегодно выпускать до 500 тыс. автомобилей.

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В конце августа автоконцерн вернулся к полной рабочей неделе после почти трех месяцев работы в сокращенном формате из-за дефицита деталей. Более того в автосборочном комплексе в Тольятти введена шестидневная рабочая неделя со скользящим графиком.

Тогда же Соколов анонсировал дополнительный набор персонала на сборочные линии в Тольятти в начале осени.

В середине июля АвтоВАЗ сообщил, что в долгосрочной перспективе намерена создать новое семейство автомобилей Lada с машинами С-класса. Глава автоконцерна также указал на стоящую перед компанией задачу глубокой локализации, чтобы добиться технологического суверенитета.