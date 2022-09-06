Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 60,14 (-0,08) Инвестиции, 05 сен, 16:37
Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 60,9 (+0,53) Инвестиции, 05 сен, 16:37
Кадыров объяснил свои слова о «бессрочном и длинном отпуске» Политика, 00:57
Гинцбург предупредил о двукратном росте смертности от COVID-19 в России Общество, 00:45
Клубный дом в Сочи: от патио до пентхауса с двухуровневой террасой РБК и Reef Residence, 00:16
Bloomberg узнал об обсуждении «потолка цен» на газ из России на уровне ЕС Политика, 00:14
В «Аэрофлоте» пообещали «не ремонтировать двигатели в гаражах» Бизнес, 00:12
Двое россиян утонули в акватории Гагры в Абхазии Общество, 00:09
Союз туриндустрии зафиксировал рост числа глэмпингов в России в 1,5 раза Недвижимость, 00:01
Что известно о преемнике Леонида Федуна в «Спартаке» Спорт, 00:00
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Эксперты назвали отношения с КНР лучшими вопреки «тихому» уходу компаний Политика, 00:00
Адвокат призвал Лаврова начать переговоры с США об обмене Винника Политика, 05 сен, 23:55
Путин прилетел во Владивосток на ВЭФ Политика, 05 сен, 23:44
Надежда на авось: как отучить водителей ездить без страховки Партнерский проект, 05 сен, 23:36
Байден назвал идиотом сторонника Трампа, пытавшегося его перебить Политика, 05 сен, 23:35
Минэнерго назвало варианты страхования перевозок нефти на фоне санкций Политика, 05 сен, 23:27
Война санкций ,  

В «Аэрофлоте» пообещали «не ремонтировать двигатели в гаражах»

Главной задачей для компании в «Аэрофлоте» считают централизацию управления процессами и консолидацию ресурсов. В то же время там подчеркнули, что не станут заниматься импортзамещением в ущерб безопасности пассажиров
«Аэрофлот» AFLT ₽30,64 -1,03% Купить
Фото: Максим Туманов / ТАСС
Фото: Максим Туманов / ТАСС

«Аэрофлот» намерен добиваться «укрепления импортнезависимости», однако безопасность пассажиров всегда в приоритете, поэтому компания будет поддерживать высокие стандарты безопасности в соответствии с их признанными параметрами. Об этом в колонке для корпоративного журнала «Мой Аэрофлот» рассказал первый заместитель гендиректора компании по производству Андрей Семенов.

По его словам, «Аэрофлот» намерен улучшать операционные процессы в «А-Техникс» (провайдеров технического обслуживания и ремонта воздушных судов, входит в группу «Аэрофлот») и превратить ее в организацию, которая обслуживала бы не только самолеты группы, но и внешних заказчиков. Для этого в компании намерены развивать компетенции в области «укрепления импортнезависимости», указал Семенов.

«Несмотря на геополитическую ситуацию и связанные сложности для авиационной отрасли, безопасность всегда остается приоритетом нашей деятельности. <...> Если в результате управления рисками мы увидим, что какие-то аспекты деятельности могут привести к снижению уровня безопасности полетов, что будем искать другие варианты решения. В гаражах двигатели точно ремонтировать не будем», — подчеркнул он.

Замгендиректора также отметил, что в настоящее время главной задачей для «Аэрофлота» является централизация управления процессами и консолидация ресурсов. «Проще говоря, возродится структура ЦУП (Центр управления полетами — РБК). Это позволит ставить подразделениям операционного блока общую задачу и вместе работать на один результат», — завил Семенов.

«Аэрофлот» сообщил о планах заказать более 300 российских самолетов
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

С конца февраля Великобритания, США, ЕС и другие страны ввели ограничения на полеты российских авиакомпаний. Евросоюз также ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, а также запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.

Американский производитель Boeing временно прекратил техобслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей. Аналогичные меры предпринял европейский производитель Airbus.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Francois Nel / Getty Images «Без глютена я стал быстрее и бодрее»: теннисист Новак Джокович — о диете
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров
Исследования
Pro
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС Газировка и пицца: почему хоккеист Александр Овечкин против диет
Статьи
Pro
Фото: fizkes / Shutterstock Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок экспорта в России изменился: как сейчас продавать товары за рубеж
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис
Статьи
Pro
В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять
Прогнозы



«Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минтрансе, АЭВТ и двух авиакомпаниях писал, что по негативному сценарию программы развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года со второго полугодия 2022 года парк иностранных самолетов в стране начнет интенсивно сокращаться и разборка самолетов на запчасти будет обеспечивать летную годность оставшегося в эксплуатации авиапарка. По словам источника газеты в Минтрансе, под угрозой разборки находится от половины до двух третей иностранных самолетов.

Вице-премьер Юрий Борисов ранее также предупреждал, что России нужно готовиться к тому, что часть иностранных самолетов придется разбирать на запчасти. По подсчетам Минтранса, авиапарк может эксплуатироваться еще пять лет, добавил он.

В середине августа «Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта» (АЭВТ) попросила Минтранс разрешить им законно переставлять компоненты с одних самолетов на другие для поддержания исправности парка в условиях санкций. По данным АЭВТ, сегодня такую перестановку компонентов самолетов ограничивают федеральные авиационные правила (ФАП № 285). В частности, они не предусматривают возможности снятия исправного компонента и последующей установки его на другой самолет.


 

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
При участии
Артём Кореняко
Аэрофлот самолеты запчасти санкции
Материалы по теме
«Аэрофлот» сообщил о планах заказать более 300 российских самолетов
Бизнес
«Аэрофлот» снизил зарплаты топ-менеджеров на 30–40%
Бизнес
«Аэрофлот» предупредил об ограничениях привилегий SkyTeam
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter