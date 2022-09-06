В «Аэрофлоте» пообещали «не ремонтировать двигатели в гаражах»

Главной задачей для компании в «Аэрофлоте» считают централизацию управления процессами и консолидацию ресурсов. В то же время там подчеркнули, что не станут заниматься импортзамещением в ущерб безопасности пассажиров

Фото: Максим Туманов / ТАСС

«Аэрофлот» намерен добиваться «укрепления импортнезависимости», однако безопасность пассажиров всегда в приоритете, поэтому компания будет поддерживать высокие стандарты безопасности в соответствии с их признанными параметрами. Об этом в колонке для корпоративного журнала «Мой Аэрофлот» рассказал первый заместитель гендиректора компании по производству Андрей Семенов.

По его словам, «Аэрофлот» намерен улучшать операционные процессы в «А-Техникс» (провайдеров технического обслуживания и ремонта воздушных судов, входит в группу «Аэрофлот») и превратить ее в организацию, которая обслуживала бы не только самолеты группы, но и внешних заказчиков. Для этого в компании намерены развивать компетенции в области «укрепления импортнезависимости», указал Семенов.

«Несмотря на геополитическую ситуацию и связанные сложности для авиационной отрасли, безопасность всегда остается приоритетом нашей деятельности. <...> Если в результате управления рисками мы увидим, что какие-то аспекты деятельности могут привести к снижению уровня безопасности полетов, что будем искать другие варианты решения. В гаражах двигатели точно ремонтировать не будем», — подчеркнул он.

Замгендиректора также отметил, что в настоящее время главной задачей для «Аэрофлота» является централизация управления процессами и консолидация ресурсов. «Проще говоря, возродится структура ЦУП (Центр управления полетами — РБК). Это позволит ставить подразделениям операционного блока общую задачу и вместе работать на один результат», — завил Семенов.

С конца февраля Великобритания, США, ЕС и другие страны ввели ограничения на полеты российских авиакомпаний. Евросоюз также ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, а также запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.

Американский производитель Boeing временно прекратил техобслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей. Аналогичные меры предпринял европейский производитель Airbus.

Читайте на РБК Pro Pro «Без глютена я стал быстрее и бодрее»: теннисист Новак Джокович — о диете «Без глютена я стал быстрее и бодрее»: теннисист Новак Джокович — о диете Статьи Pro Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Инструкции Pro Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров Исследования Pro Газировка и пицца: почему хоккеист Александр Овечкин против диет Газировка и пицца: почему хоккеист Александр Овечкин против диет Статьи Pro Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Статьи Pro Рынок экспорта в России изменился: как сейчас продавать товары за рубеж Рынок экспорта в России изменился: как сейчас продавать товары за рубеж Инструкции Pro «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис Статьи Pro В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять Прогнозы

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минтрансе, АЭВТ и двух авиакомпаниях писал , что по негативному сценарию программы развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года со второго полугодия 2022 года парк иностранных самолетов в стране начнет интенсивно сокращаться и разборка самолетов на запчасти будет обеспечивать летную годность оставшегося в эксплуатации авиапарка. По словам источника газеты в Минтрансе, под угрозой разборки находится от половины до двух третей иностранных самолетов.Вице-премьер Юрий Борисов ранее также предупреждал , что России нужно готовиться к тому, что часть иностранных самолетов придется разбирать на запчасти. По подсчетам Минтранса, авиапарк может эксплуатироваться еще пять лет, добавил он.

В середине августа «Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта» (АЭВТ) попросила Минтранс разрешить им законно переставлять компоненты с одних самолетов на другие для поддержания исправности парка в условиях санкций. По данным АЭВТ, сегодня такую перестановку компонентов самолетов ограничивают федеральные авиационные правила (ФАП № 285). В частности, они не предусматривают возможности снятия исправного компонента и последующей установки его на другой самолет.