В России снизились цены на авиабилеты за границу после ажиотажа в 2022-м

После прошлогоднего взлета цены на билеты на популярные международные направления в начале лета 2023-го стали снижаться. Стало больше рейсов и маршрутов, спал и ажиотаж

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Средние цены на перелеты по наиболее популярным международным направлениям из России в июне 2023 года снизились по сравнению с июнем 2022-го, зафиксировали билетные агрегаторы и «Аэрофлот».

Тремя самыми популярными направлениями у россиян в июне (46% в общем количестве проданных билетов по международным маршрутам), по данным «Яндекс.Путешествий», стали Турция, Армения и Казахстан. Средняя цена перелета в обе стороны между Россией и Турцией сократилась на 14%, до 34,3 тыс. руб., Россией и Арменией — на 9%, до 25,3 тыс. руб., Россией и Казахстаном — на 4%, до 29,4 тыс. руб. Существенно снизилась также стоимость перелетов в Азербайджан (пятое место; на 23%, до 35,7 тыс. руб.), ОАЭ (восьмое место; на 20%, до 40,8 тыс.) и Израиль (11-е место; на 7%, до 52,4 тыс.).

В июне больше всего подешевели билеты в Азербайджан и Армению — на 31% (до 36,8 тыс. руб.) и 15% (до 26,4 тыс.) соответственно, подтверждает представитель сервиса путешествий «Туту.ру» Иван Живица.

Снижение среднего чека на некоторых международных направлениях зафиксировали и в поисковике авиабилетов Aviasales, сообщил его PR-директор Янис Дзенис: «Конечно, [наши] цифры могут различаться, но это вполне похоже на тенденцию».

Если брать все зарубежные направления, средняя стоимость перелета из России в июне 2023 года упала на 23%, сообщил представитель компании «Аэроклуб» (работает на рынке бизнес-тревел-услуг): билет в обе стороны обходился деловым путешественникам в 69,6 тыс. руб., перелеты бизнес-классом в среднем подешевели на 7%, до 302 тыс. руб.

«Мы также отмечаем снижение уровня тарифов на международных авиалиниях, в частности на направлениях в СНГ», — сказал представитель «Аэрофлота». РБК направил запросы в пресс-службы других крупнейших авиакомпаний России.

Сразу после начала военной спецоперации России на Украине авиабилеты за границу резко подорожали. В начале марта 2022 года Ассоциация туроператоров России (АТОР) зафиксировала ажиотажный спрос на вылеты за границу в ближайшие даты. Наиболее популярными направлениями были крупные пересадочные хабы — Стамбул и Дубай. Самый дешевый билет из Москвы в Стамбул, по данным АТОР, стоил 53,5 тыс. руб. в одну сторону, у некоторых авиакомпаний цены доходили до 163 тыс. руб. Билеты в Дубай стоили от 83 тыс. до 424,5 тыс. руб. Сейчас можно купить билеты в одну сторону из Москвы в Стамбул и Дубай на 6 июля за 25,5 тыс. и 27 тыс. руб. соответственно.

Почему снизились цены

По данным Росавиации на 1 июля, из России без пересадок можно было улететь в 36 стран: рейсы в них выполняли более 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В 2019 году, до пандемии, российские авиакомпании летали как минимум в 68 стран. В начале 2022 года, после снятия ковидных ограничений, авиасообщение было открыто с 78 государствами. Но из-за специальной военной операции были введены международные санкции против России — в частности, запрещены полеты российских авиакомпаний в ЕС, США, Канаду и другие страны. В июне 2022 года можно было улететь только в 22 страны, а по итогам того года международный пассажиропоток российских авиакомпаний сократился на 34%, до 17,48 млн человек.

Из-за различных ограничений, связанных с приемом воздушных судов за границей (заправка, наземное обслуживание), открытие нового международного направления — «непростой трек», признал в конце прошлого года гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. Но за 2022-й российские авиакомпании смогли снять с регистрации в авиационном реестре Бермуд часть авиапарка, что позволило выставить на зарубежные линии дополнительные машины там, где были ограничения на использование самолетов с так называемой двойной регистрацией, то есть зарегистрированных сразу в двух юрисдикциях, отмечает исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. В некоторых случаях произошла замена Superjet (могут летать за рубеж без риска ареста или отказа в техобслуживании) на более вместительные лайнеры, имеющие меньшую стоимость пассажиро-километра. По словам Пантелеева, у авиакомпаний была возможность кое-где сократить издержки, что тоже позитивно сказалось на ценах. «С августа 2022 года спрос и предложение пришли в баланс, и на рынке произошло снижение цены», — считает представитель «Аэрофлота».

Для обеспечения полной загрузки самолетов авиакомпании вынуждены снижать цены, которые очень высоки на международных направлениях, рассуждает Живица. «Цены на перелеты год к году снизились благодаря увеличению количества рейсов в Турцию, ОАЭ, ряд стран ближнего зарубежья, а также в Китай и Юго-Восточную Азию. Тренд начался еще в мае, но продолжился и в июне», — отмечает представитель «Яндекс.Путешествий» Артур Большаков. «Несмотря на то что большинство государств ограничили авиасообщение с Россией, ситуация остается более или менее стабильной с июня прошлого года. Это значит, что авиакомпании с меньшими рисками могут планировать свое расписание полетов — в том числе с пересадками в нейтральных странах», — добавляет руководитель группы стратегического консалтинга Kasatkin Consulting Ольга Насиковская.

На стоимость авиабилетов влияют и компоненты себестоимости перелетов, в частности цена топлива, размер лизинговых платежей, стоимость обслуживания судов, отмечает директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков. «За последний год все они увеличились, поэтому причина снижения цен на билеты скорее кроется в снижении спроса со стороны потребителей», — считает он. Сейчас по сравнению с прошлым летом схлынул ажиотажный спрос со стороны релокантов и более равномерно распределились сетки маршрутов, что привело к коррекции цен на авиабилеты, соглашается партнер группы компаний Б1 Ольга Архангельская. Активно развивается внутренний туризм, и российские путешественники стали больше пользоваться внутренними перелетами, что сократило спрос на полеты за рубеж, замечает эксперт.

Что будет с ценами дальше

По состоянию на июнь 2023 года в Минтрансе ожидали, что российские авиакомпании по итогам года перевезут в международном сообщении 19,3 млн человек — на 10,4% больше, чем в 2022-м. Продолжение расширения сети маршрутов может оказать позитивное влияние на доступность перевозок в будущем, полагает Насиковская. Однако не стоит забывать про такие негативные факторы, как падающий курс рубля (с начала июня доллар укрепился на 10%, до 90,34 руб.) и растущие цены на авиакеросин, на затраты по которому приходится до трети себестоимости авиабилетов. В результате стоимость авиабилетов по международным направлениям у зарубежных авиакомпаний будет варьироваться пропорционально курсу рубля, а перевозки российскими будут дорожать на 10–20% в год из-за необходимости поддерживать флот собственными силами в условиях действующих ограничений, предупреждает эксперт. Действительно, возможно кратковременное снижение цен на некоторые направления, однако в среднесрочной перспективе, учитывая падение курса национальной валюты и возросшие издержки авиакомпаний, цены будут расти, констатирует Диваков.

Ослабление рубля сделает полеты за рубеж менее привлекательными из-за роста расходов в туристических поездках, замечает Пантелеев. «Это может сократить спрос на полеты. Следовательно, есть вероятность, что роста цен в ближайшее время не должно быть», — обнадеживает он. Чем загрузка самолетов будет меньше, тем больше будут снижать стоимость билетов авиакомпании, но значительные изменения цен не ожидаются, считает Живица.