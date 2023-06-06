Число пассажиров на внутрироссийских рейсах достигло 15-летнего рекорда

Число пассажиров, летающих по России, достигло максимального значения за последние 15 лет. Но по итогам всего 2023 года из-за снижения субсидий внутренний пассажиропоток может быть меньше, чем в рекордном 2021-м

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Объемы внутренних пассажирских авиаперевозок в России в январе—апреле 2023 года выросли к аналогичному периоду прошлого года на 15,5%, до 22,5 млн человек, следует из данных Росавиации. Это максимальный показатель на протяжении последних 15 лет. Предыдущий рекорд — 21,1 млн пассажиров — был зафиксирован в 2021 году.

При этом объем пассажирских перевозок на международных авиалиниях за первые четыре месяца этого года составил 6,3 млн человек. Это на 27,5% больше, чем в 2022 году, но на 54,3% меньше рекордного 2019-го. В 2019 году на долю международного сообщения у российских авиакомпаний приходилось 40% пассажиропотока, в 2023-м — 22%.

Почему стали много летать

После начала специальной военной операции на Украине против России были введены международные санкции, включая запрет российским авиакомпаниям летать в европейские и другие западные страны (например, США и Канаду). Кроме того, ограничения были наложены на использование самолетов, взятых в лизинг за рубежом, поставку запчастей для них и техобслуживание.

Но закрытие международных рынков помогло перевозчикам обратить внимание на многие внутрироссийские направления, которые раньше были недооцененными, заявил РБК руководитель сибирского кластера холдинга «Новапорт» и гендиректор новосибирского аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич. «Из Новосибирска были открыты рейсы, которых не было даже в советские годы: к примеру, в Махачкалу и Грозный», — сказал он.

По слова гендиректора S7 Group Дмитрия Куделькина, сейчас основной тренд — это «существенный рост» внутреннего туризма. В прошлом году также была реализована «очень эффективная, масштабная» программа субсидирования внутренних авиаперевозок, отметил топ-менеджер в интервью РБК в конце мая. В первую очередь речь идет о возмещении российским авиакомпаниям операционных расходов на выполнение перевозок по России в условиях внешнего санкционного давления. В период с апреля 2022 года по март 2023-го авиакомпании получили в общей сложности 125,3 млрд руб.

В результате спрос увеличился не только на полеты в Сочи, Санкт-Петербург и Казань — понятные и традиционные для туристов направления, но и в регионы, которые раньше не были в топе, указывает Куделькин. Например, перевозки S7 Airlines в Горно-Алтайск выросли на 35% к уровню 2021 года, в Иркутск (на Байкал) — на 50%. «Москва продолжает оставаться рынком № 1. Но основной потенциал на сегодня для нас заключается в межрегиональных перевозках, во внутреннем туризме, в обеспечении связанности регионов. Сегодня это востребовано у пассажиров», — рассказал он.

При этом спрос на внутренние перелеты продолжает стимулировать очень ограниченный международный трафик, отмечает гендиректор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий. Рост спроса на внутренние маршруты во многом обусловлен небольшим числом вариантов путешествий за рубеж, соглашается младший директор корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Алла Юрова. По словам директора группы корпоративных рейтингов агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Александра Дивакова, потенциал для роста внутренних авиаперевозок все еще есть. Однако он ограничивается, к примеру, ценами на билеты, замечает он.

Что будет с ценами на билеты

Рекордные субсидии в прошлом году позволили избежать роста цен на билеты по России по сравнению с 2020–2021 годами, рассказывал министр транспорта Виталий Савельев. По статистике Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в прошлом году стоимость внутренних авиаперевозок уменьшилась примерно на 10%, говорил в интервью РБК руководитель Росавиации Александр Нерадько. Но в 2023 году рост тарифов возможен в рамках уровня инфляции (5,3%), замечал он.

В середине апреля, когда авиакомпании стали выполнять рейсы без прежней господдержки, замглавы Минтраса Игорь Чалик предупредил о риске роста цен на авиабилеты на 15–30%. Однако позже чиновник смягчил свою позицию, заявив, что рост стоимости авиабилетов в 2023 году все же не превысит уровень инфляции в России. По словам Чалика, более ранний вывод о подорожании билетов на 15–30% был сделан по данным, представленным авиакомпаниями. Каждый авиаперевозчик разрабатывает для себя несколько сценариев, включая негативный, объяснил он. Однако, по данным Росстата, в апреле 2023 года стоимость полета (в расчете на 1 тыс. км пути) в салоне экономического класса самолета составила 6335,58 руб., что на 10% больше, чем в апреле прошлого года.

Рост цен на авиабилеты вполне ожидаем, издержки авиакомпаний растут, а господдержка сокращается (относительно прошлого года), говорит исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. «Но оснований для резкого роста тарифов я пока не вижу», — указывает он. По словам директора группы корпоративных рейтингов АКРА Александра Гущина, сокращающая господдержка отрасли способна привести к росту цен на билеты и в перспективе к падению спроса на перелеты. Но Минтранс держит на контроле вопросы, касающиеся обеспечения доступности для граждан воздушных перевозок на территории России, утверждают в пресс-службе ведомства.

Какие перспективы у внутренних перевозок

В Минтрансе ожидают, что в 2023 году российские авиакомпании перевезут 101,2 млн пассажиров, из которых 81,9 млн — внутри России. То есть по сравнению с 2022 годом пассажиропоток на внутренних авиалиниях может вырасти на 5,4%. Но это будет на 6,4% меньше, чем в 2021 году.

В 2023 году S7 Airlines рассчитывает увеличить пассажиропоток по стране на 2–3%, сообщила РБК официальный представитель перевозчика Яна Тычинская. По ее словам, для дальнейшего развития внутренних перелетов существенный риск — рост цен на билеты из-за роста себестоимости перелетов. «На это влияют стоимость горюче-смазочных материалов, стоимость обслуживания воздушного судна в аэропортах маршрута, стоимость аэронавигационного обслуживания и многое другое», — пояснила Тычинская. Кроме того, на развитии внутрироссийских авиаперевозок сказывается сокращение примерно на 17% господдержки, предусмотренной для субсидирования авиаперевозок в обход Москвы (постановление правительства № 1242), добавляет официальный представитель Толмачево Олеся Верба.

Сейчас кроме субсидирования перевозок в обход Москвы основными механизмами поддержки внутренних перевозок также являются программы субсидирования единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» и поддержка перевозок наименее социально защищенных групп граждан. Суммарный бюджет трех программ на этот год составляет порядка 25 млрд руб., что позволит перевезти более 3,8 млн пассажиров по 412 маршрутам, говорит представитель Минтранса. Но в 2022 году совокупный объем финансирования этих трех программ в 2022 году был на 8,8% больше — 27,2 млрд руб. Тогда полеты осуществлялись по 598 маршрутам, перевезено 4,8 млн пассажиров, отмечал Нерадько на коллегии Росавиации в марте 2023 года.

В Толмачево из-за сокращения бюджета авиакомпании были вынуждены отложить планы по открытию или развитию новых направлений, продолжает Верба. В частности, базовый авиаперевозчик аэропорта S7 отменила рейсы из Новосибирска в Игарку, Надым, Тобольск и Магнитогорск, говорит Тычинская. «По многим другим аэропортам России также произошло сокращение объемов федерального субсидирования, что неминуемо отразится на планах авиаперевозчиков и приведет к сокращению количества прямых межрегиональных рейсов», — добавляет Верба. Но в случае возникновения необходимости вопросы о принятии дополнительных мер поддержки будут оперативно рассмотрены правительством России, сообщили РБК в пресс-службе Минфина.

По словам Алексея Сафронова, заместителя директора центра экономики инфраструктурных отраслей Центра стратегических разработок (ЦСР), чрезмерная зависимость рынка от бюджетной поддержки — основной риск для развития перелетов по России. Другие риски — поддержание летной годности самолетов и конкуренция с поездами на отдельных направлениях средней дальности, добавляет старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов. Также есть риск расширения списка аэропортов, закрытых для полетов из-за спецоперации на Украине, замечает Ланецкий. Кроме того, ограничителем для развития перелетов по России может стать недостаток мест размещения в ключевых российских туристический регионах и городах, отмечает авиационный эксперт Григорий Померанцев.

РБК направил запросы в пресс-службы Минэкономразвития, Росавиации, «Аэрофлота» и других крупнейших перевозчиков.